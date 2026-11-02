Babasha și Mălina și-au botezat fiul, Cairo. Dorian Popa și soția au fost invitați

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Babasha și Mălina au organizat pe 1 noiembrie botezul fiului lor, Cairo, care are un an și jumătate. Momentul a fost unul emoționant, iar imagini de la eveniment au fost făcute publice de Dorian Popa.

La capitolul outfit, Mălina a ales să stea în centrul atenției cu o rochie lungă, aurie și strălucitoare, mulată pe corp, cu o crăpătură pe picior, completată de sandale aurii. Babasha a optat pentru un stil mai clasic, purtând un costum bej din sacou și pantaloni, împreună cu o cămașă albă.

La eveniment au ajuns și Dorian Popa și soția sa, Andreea. Vloggerul a ales un costum maro-ciocolatiu cu cămașă neagră, în timp ce Andreea a purtat o rochie neagră mulată, cu mâneci și decolteu tip inimă. Cele două familii sunt și vecini, Babasha și-a cumpărat o casă în Domnești, chiar lângă locuința lui Dorian Popa.

Babasha declarase la Xtra Night Show, la scurt timp după nașterea fiului, că nu a vrut să îl boteze la două-trei luni, ci mai târziu, până într-un an.

Totuși, în spatele acestor momente speciale, urmăritorii au remarcat și altceva. Pozele comune au dispărut de pe profilurile lor de social media, iar cei doi și-au dat unfollow reciproc. Până în acest moment, nici Babasha, nici Mălina nu au făcut declarații oficiale despre acest aspect.