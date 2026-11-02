Emilia Ghinescu despre relația cu iubitul cu 20 de ani mai tânăr: „Nu putem trăi povestea noastră ascunși într-un apartament”

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Emilia Ghinescu a ales să fie extrem de sinceră despre viața ei privată și despre relația pe care o are cu Viorel. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste în care diferența de vârstă este de 20 de ani, un aspect care a speriat-o la început. Cu toate acestea, artista consideră acum că a fost cea mai bună decizie din viața ei să îi acorde o șansă acestui bărbat, deoarece calitățile lui și perspectiva din care vede viața au fost suficiente pentru a o face să se îndrăgostească și să ignore complet numărul de ani dintre ei.

Emilia Ghinescu este o interpretă de muzică populară care a ales să își prezinte relația public, refuzând să se ascundă din cauza prejudecăților.

Lupta cu judecățile și refuzul de a se ascunde

Artista a recunoscut că s-a lovit de judecățile celor din jur, însă a ales o strategie clară: a învățat să nu mai asculte comentariile negative. Pentru ea și Viorel, ideea de a trăi o iubire secretă nu a fost niciodată o opțiune viabilă. Emilia a explicat că amândoi au decis ca nu este normal să își petreacă timpul ascunși într-un apartament sau într-o casă, fără a ieși în oraș și fără a trăi o viață normală. În opinia ei, relația lor nu aduce prejudiciul nimănui, mai ales că amândoi erau persoane singure care pur și simplu au ales să se iubească.

Deși unii apropiați au înțeles legătura puternică dintre cei doi, alții nu au fost la fel de receptivi. Totuși, vedeta a punctat faptul că pentru ei nu a fost importantă opinia lumii, ci doar sprijinul celor mai dragi. Prioritatea lor a fost ca copiii artistei și familia lui Viorel să înțeleagă situația și să vadă că sunt fericiți împreună. Ea a insistat pe faptul că relația lor este construită pe respect reciproc și încredere, fără ca niciunul dintre ei să încerce să profite de celălalt.

Standardele artistei și importanța asumării

În cadrul discuțiilor, Emilia Ghinescu a vorbit și despre lucrurile pe care nu le poate accepta niciodată la un bărbat. Respectul, încrederea și regulile stabilite încă de la început sunt pilonii unei relații pentru ea. În mod special, artista a dezvăluit că a urât întotdeauna bărbații neasumați, considerând că acest aspect este crucial pentru orice formă de construcție a unui viitor comun.

Fiind o persoană publică, Emilia a subliniat că partenerul ei trebuie să își asume relația din toate punctele de vedere. Aceasta include nu doar imaginea publică, ci și relația cu copiii ei și cu familia sa. Ea a explicat logic acest lucru: dacă un bărbat nu este capabil să își asume aceste aspecte, nu există niciun motiv pentru care ea să aibă încredere în el sau să vrea să construiască ceva alături de el, deoarece lipsa asumării este interpretată ca o lipsă de dovadă a dorinței de a merge mai departe.

Cum a surprins Viorel așteptările

Aceste cerințe stricte legate de maturitate și asumare au fost comunicate și partenerului ei. Emilia a recunoscut că, inițial, nu se aștepta ca un bărbat de vârsta lui să înțeleagă aceste necesități sau să fie dispus să lupte pentru ele. Totuși, Viorel a reușit să îi demonstreze contrariul, dovedind că vârsta nu este factorul determinant în ceea ce privește poziția unei persoane sau modul în care aceasta judecază lucrurile.

Conform artistei, Viorel a demonstrat o maturitate surprinzătoare, judecând situația așa cum a fost necesar pentru binele lor amândoi. Astfel, relația lor a evoluat într-una în care cei doi sunt mai îndrăgostiți ca niciodată, demonstrând că compatibilitatea mentală și respectul pot depăși orice barieră numerică. Noi credem că dacă funcționează și sunt fericiți, restul lumii chiar poate să aștepte cu comentariile.

Nu văi credeți că maturitatea e mai mult o chestiune de mentalitate decât de buletin?