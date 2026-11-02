Gabriella Barbu și-a sărbătorit cei 28 de ani cu fast! Detalii despre petrecere și cum își câștigă banii ispita

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Gabriella Barbu a împlinit 28 de ani și a ales să marcheze ocazia cu o petrecere serioasă, alături de familia și prietenii apropiați. Ispita care a dat bătăi de cap Prințului Marco în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii a împărtășit pe social media imagini de la petrecerea organizată cu ocazia zilei sale de naștere.

Tema vizuală a fost una sofisticată, cu un decor în culorile negru și auriu, completat de un tort negru cu un singur etaj. În ceea ce privește look-ul, Gabriella nu s-a abătut de la stilul cu care i-a obișnuit pe fani: a optat pentru o ținută provocatoare, formată dintr-o fustă albă transparentă și un top elegant cu umerii goi, în timp ce părul a fost strâns într-un coc.

Momentul a fost unul emoționant și pentru familie; ispita a apărut în fotografii alături de mama sa, iar sora ei i-a dedicat un mesaj plin de afecțiune pe Instagram: ”La mulți ani sănătoși, sora mea frumoasă! Îți doresc tot binele din lume!”.

De unde vine „luxul” ispitei?

Profitând de ocazie, Gabriella a răspuns uneia dintre cele mai des adresate întrebări: din ce își câștigă banii pentru a-și permite un stil de viață exclusivist. Ea a dezvăluit pe TikTok că are mai multe surse de venit, inclusiv televiziunea, unde lucrează în Spania de patru ani.

Pe lângă experiența de pe micul ecran, bruneta a precizat că are propriile firme și lucrează online. Deși a recunoscut că nu știe să explice perfect procesul, a menționat că se ocupă de documente și gestionează comenzile de pe site prin tabele de Excel.

Sincer, cu firme, TV în Spania și Excel-uri, se pare că ispita știe mult mai bine să gestioneze business-ul decât drama de pe Insulă. Cine mai are curajul să spună că influențerii nu muncesc?