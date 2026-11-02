Andreea Ibacka a dat deadline-ul grijilor prin dans: „Uneori uit de coregrafie”

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Grijile și responsabilitățile dispar pentru moment când începe să danseze, spune Andreea Ibacka. Actrița a scris într-o postare pe Instagram că, atunci când dansează, uită de griji, de probleme și de responsabilități. Totuși, a glumit despre faptul că, în acele momente de relaxare, din memorie dispare uneori și coregrafia, așa că are nevoie de „încă o dublă”.

Mișcarea a devenit un element fix în programul ei, actrița antrenându-se de trei sau patru ori pe săptămână. Într-un interviu pentru Spynews.ro, Andreea a spus că anul acesta s-a ocupat mai mult de ea și a definit mai mult ce i-a oferit natura.

În ceea ce privește alimentația, actrița nu urmează o dietă strictă și nu a avut nevoie de regimuri de slăbire, bazându-se pe un metabolism bun care i-a prevenit surplusul de greutate. Meniul ei pune accent pe proteine, dar nu exclude nici dulciurile atunci când are poftă. Aici intervine partea cea mai relatable: Andreea a recunoscut că, la un eveniment, și-a propus ca la întoarcere, după fotografii, să treacă pe la candy bar ca să-și ia „toată energia”.

Sincer, cine nu s-a uitat cu drag la un candy bar după un shoot lung? Ne place abordarea ei relaxată: sport pentru formă, dar dulciuri pentru suflet. Noi spunem că e planul perfect.