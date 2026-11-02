Divele care își rezolvă singure problemele cu mașinile: de la spălătorii self-service la schimbat roata

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Cine a spus că femeile au nevoie de un bărbat când mașina face figuri? Vedetele din România au demonstrat contrariul, refuzând să fie intimidate de o pană sau de o defecțiune apărută brusc în mijlocul drumului. Cu mânecile suflecate și fără să aștepte ajutor, divele au trecut la treabă și au arătat că pot gestiona situații complicate alături de mașinile lor.

Fie că a fost vorba despre schimbat o roată, alimentat sau intervenții directe la motor, vedetele nu s-au dat bătute până când nu au rezolvat problema. Faptul că erau pe tocuri sau purtau rochițe, indiferent de anotimp, nu a reprezentat un obstacol în calea lor. Se pare că reprezentanții sexului masculin au motive de invidie când vine vorba de autonomie în fața unui bolid.

Elegantă la spălătorie și stres sub capotă

Claudia Pătrășcanu, care este artistă, a dat exemplu de stil chiar și în timp ce se ocupa de întreținerea mașinii. Pentru ea, o adevărată divă trebuie să arate impecabil în orice circumstanță, motiv pentru care a ales o ținută care ar fi putut fi purtată pe un covor roșu: o rochiță scurtă neagră, cizme lungi aurii și un trench negru din piele cu imprimeu floral. Detaliile nu au lipsit, nici ochelarii de soare și nici coafura atent aranjată. Totuși, dincolo de look, Claudia a fost practică și și-a spălat singură mașina la o spălătorie self-service, menținând eleganța printre jeturile de apă.

Situația a fost mai tensionată pentru Paula Chirilă. Actrița s-a trezit cu surprizele neplăcute ale mașinii, fiind nevoită să se ocupe de o problemă apărută la motor. Imaginea era una tipic office, cu pantofi stiletto, o fustă neagră mulată care îi depășea genunchii și o cămașă roșie. Deși aspectul era impecabil, lucrurile de sub capotă i-au dat bătăi de cap. Nu se știe sigur dacă a reușit să remedieze defecțiunea, dar faptul că a încercat merită aprecierea.

Lupta cu pana de cauciuc și frigul

Ghinionul unei pene de cauciuc le-a lovit pe Anca Neacșu și Ianna, iar situația a fost cu atât mai complicată cu cât vremea nu a fost deloc prietenoasă. Cele două au trebuit să înfrunte frigul pentru a rezolva problema mașinii. Ianna a ales o ținută formată din blugi mulați gri și o jachetă scurtă din blană în aceeași nuanță, accesorizată cu o curea neagră în talie și cizme. Pentru ea, operațiunea a fost mai dificilă, deoarece risca să își murdărească hainele.

Anca Neacșu a optat pentru jeanși negri, o jachetă scurtă din blană gri-închis cu dungi negre și cizme negre care îi ajungeau până la genunchi. Cele două au reușit să scoată roata de rezervă și să o transporte lângă mașină, însă, în final, au fost nevoite să apeleze la telefon pentru a cere ajutor. Rămâne doar speranța că mecanicul a ajuns la timp și problema a fost soluționată fără alte stresuri.

Alte vedete surprinse în ipostaze inedite

Lista femeilor celebre care nu se tem de mașini este lungă, fiind menționate și alte personalități surprinse în ipostaze neobișnuite alături de bolizii lor. Printre acestea se numără Alina Chivulescu, Laura Cosoi, Iuliana Luciu, Gabriela Oțil, Sylvia, Antonia, Loredana Chivu, Lidia Buble și Kira Hagi. Toate acestea demonstrează că atunci când mașina le pune la încercare, divele știu să reacționeze și să preia controlul situației.