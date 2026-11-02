Angelica Flutur a avut un moment de panică totală: „Am înghețat instant la telefon”

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Angelica Flutur a avut parte de o ediție plină de emoții în emisiunea „În oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță la Kanal D2. Artista a deschis cartea amintirilor și a vorbit despre momentele în care a fost la un pas de a renunța la muzică.

Cel mai dramatic moment a fost cel în care a supărat una dintre cele mai influente persoane din industria muzicală printr-o gafă. Artista și-a amintit că se afla în București, într-un tramvai, când a avut loc convorbirea la telefon. „Am înghețat instant la telefon și am spus: «Până aici mi-a fost»”, a povestit ea. A tremurat și nu mai putea respira, în timp ce persoana respectivă, pe care a descris-o drept „tăioasă”, i-a închis telefonul în nas.

Drumul spre succes nu a fost doar stres și refuzuri. Angelica Flutur a crescut în satul Ciumârna, din Bucovina, fiind născută la Câmpulung Moldovenesc. Deși a absolvit Facultatea de Silvicultură din Suceava, pasiunea pentru muzică populară a câștigat, așa că a debutat în 2005. Bunica ei, care a iubit mult cântecul și jocul, i-a încurajat pasiunea și a susținut-o să-și urmeze drumul artistic. Artista a mărturisit că, atunci când este pe scenă, se gândește mereu la ea.

Pe plan personal, Angelica a vorbit despre relația cu soțul ei, Cătălin. Cei doi s-au îndrăgostit la prima vedere și s-au căsătorit rapid. Deși au construit o familie frumoasă, există un vis pe care încă îl urmăresc cu totul: acela de a avea un copil. Artista a declarat că ambii lucrează în această direcție de ani de zile și au speranța că acest lucru se va întâmpla.

Să știi că există momente în care chiar crezi că e sfârșitul, dar uite că totul ajunge să fie doar o poveste pentru un talk-show. Voi ați mai avut așa momente de „am înghețat instant”?