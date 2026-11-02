Emi și Cucu sunt fani hard-core la Insula Iubirii: regretă plecarea unui concurent și au o noutate bombastică

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Emi și Cucu nu se leapănă de ecran când vine vorba de Insula Iubirii. Cei doi au recunoscut că emisiunea a devenit o plăcere nevinovată, atât de mult încât, ori de câte ori se aflau la studio să lucreze la proiectele lor muzicale, televizorul din lobby era setat pe Antena 1. Prioritatea era clară: aventurile de pe insulă primeau precedență față de orice altceva în acele momente.

Băieții nu sunt doar spectatori pasivi, ci au și conexiuni în universul reality-show-ului. De-a lungul timpului, au ajuns să cunoască personal o mare parte dintre concurenți și ispite. Deși nu au fost categorici în a numi pe cineva „prieten” în sensul strict, au definit relațiile ca fiind cunoștințe. Printre aceștia se numără Jaguarul, pe care l-au descris ca fiind un băiat foarte bun, dar cu care nu sunt tovarăși, Claudiu, partenerul Anei Maria Vaida, și Cătălin Brânză, pe care l-au considerat un băiat mișto. Totuși, aceste relații au rămas la nivel de cunoștințe, fără a imply interacțiuni frecvente precum apeluri telefonice sau întâlniri.

Regrete pentru Marcel și analizatul dramei

O plecare care i-a întristat pe cei doi a fost cea a lui Marcel. Emi și Cucu sunt de părere că acesta a părăsit competiția exact în momentul în care începea să își arate adevărata personalitate și să devină mai savuros. Consideră că Marcel avea un amuzament nativ, nesforțat, și că dumele sale, chiar și cele „proaste”, erau amuzante datorită modului în care le spunea. Un exemplu memorabil a fost faza cu oceanul și Constanța.

Cei doi au speculat și motivele plecării, susținând că dacă soția lui nu și-ar fi luat acele filme și nu i-ar fi spus să plece, Marcel ar fi fost „distrus” și ar fi continuat să fie spontan în cadrul show-ului.

Așteptări pentru poligraf și „Prinții Italieni”

În ceea ce privește restul concurenților, Emi a declarat openness pentru orice fel de dramă, în special în cazul cuplurilor care se consideră solide. Cucu, pe de altă parte, este atras de momentele de Bonfire și a menționat că îl consideră extraordinar pe Radu de Mor.

Tensiunea maximă este însă rezervată pentru testul poligraf. Cei doi așteaptă cu nerăbdare să vadă cine a mințit de fapt în cazul cuplului format din Claudia și Mocănița. Au înțeles că ea ar fi greșit prima și a spus doar despre el. De asemenea, au menționat că au rămas cu ochii și pe „Prinții Italieni”.

Opinii despre „strategii” și o primă anunțare

Artiștii nu au fost rezervați nici în privire cu intențiile unoror concurenți. Au analizat un cuplu care, în opinia lor, nu a venit pentru testul de fidelitate. Cucu și Emi au sugerat că băiatul a participat probabil pentru a se promova, în timp ce femeia ar fi avut alte motivații. Deși au observat că aceasta s-a îndrăgostit pe insulă, au concluzionat ironic că, fiind în anul 2026, sentimentele ei sunt o chestiune personală.

Cea mai surprindătoare dezvăluire a venit la final: Emi și Cucu s-au înscris deja pentru sezonul următor al emisiunii. Deși au recunoscut că acest proces este o rutină anuală pentru ei, anunțul este unul nou pentru public. Până acum, însă, norocul nu a fost de partea lor, deoarece nu au fost niciodată selectați pentru a intra în reality-show.

Pe lângă pasiunea pentru televiziune, cei doi au discutat și despre trupa Noaptea Târziu, din care fac parte alături de Cuza, menționând sacrificiile și momentele dificile prin care au trecut înainte de a deveni cunoscuți.