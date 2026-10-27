Chefi la cuțite revine cu sezonul 18: data premierei și tot ce știm

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Pregătiți șorții, pentru că sezonul 18 din Chefi la cuțite pleacă pe 15 noiembrie pe Antena 1 și AntenaPLAY. Programul e deja setat: ne vedem în fiecare duminică de la ora 20:00, iar pentru cei care vor mai multa adrenalină, episoadele vor rula și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

În centrul atenției sunt Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu. Ce urmează să vedem? O nouă rundă de audiții pe nevăzute cu concurenți ambițioși și povești emoționante. Plus, jurații vor intra în ringul amuletelor pentru a câștiga avantaje cu preparate spectaculoase.

Să fim sinceri, rivalitatea dintre Chefi pare să fie la cote maxime. Richard Abou Zaki spune că revoluția în bucătărie continuă cu această nouă etapă și abia așteaptă ca publicul să descopere noii concurenți. Orlando Zaharia, pe partea lui, avertizează că sezonul este „exploziv” și că nu vor fi puse la contribuție doar papilele gustative, ci și nervii și răbdarea.

Ștefan Popescu nu s-a născut ieri și a clarificat deja poziția: niciunul dintre jurați nu are o ambiție de a câștiga mai mare decât a lui. Iar Alexandru Sautner promite farfurii mai bune și provocări care l-au surprins chiar și pe el, subliniind că fiecare sezon le alimentează orgoliile și dorința de victorie.

Dacă nivelul profesionist crește, sperăm să vedem mai puține certuri inutile și mai multe rețete care chiar merită salvate. Voi pe cine credeți că îl vedeți câștigând de data asta?