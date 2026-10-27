Cosmin Seleși a fost operat! Prezentatorul TV a dezvăluit ce s-a întâmplat: „Am avut două episoade cam aiurea”

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Cosmin Seleși a decis să fie transparent cu urmăritorii săi și să le arate partea mai puțin glamoroasă a vieții, postând fotografii de pe patul de spital. Prezentatorul TV a anunțat că a trecut printr-o intervenție chirurgicală, experiență pe care a descris-o drept un adevărat „carusel de emoții” în ultima săptămână.

Problemele care au dus la operație

Drumul către sala de operație nu a fost unul rapid. Cosmin a mărturisit că, în urmă cu aproximativ un an, au început să apară probleme de sănătate pe partea gastroenterologică. Acesta a menționat că a trecut prin două „episoade cam aiurea”, unul dintre ele fiind făcut public, în timp ce celălalt a preferat să îl păstreze în sfera vieții private.

După o serie lungă de investigații și numeroase controale medicale, concluzia a fost clară: singura soluție era o intervenție chirurgicală. Prezentatorul a subliniat faptul că intervenția nu este una ușoară.

Lupta cu îndoielile și găsirea medicului potrivit

Nu a fost imediat evident când ar fi fost cel mai bun moment pentru operație și, mai ales, în mâna cui să se lase. Cosmin a recunoscut că nu era convins când și pe mâna cui să se lase. Totul s-a schimbat însă în momentul în care a întâlnit medicul care i-a redat încrederea.

Prezentatorul a declarat că Dumnezeu i-a scos în cale acest doctor, care i-a vorbit atât de sincer și de concret despre procedura medicală, încât s-a simțit pregătit să se opereze chiar în acea clipă. Această abordare directă a fost decisivă pentru a face pasul către intervenția care, conform lui Cosmin, ar trebui să pună definitiv capăt problemelor sale medicale.

Experiența din spital și starea actuală

Cosmin Seleși a fost extrem de laudativ față de unitatea medicală unde a fost internat, descriind-o drept cel mai performant spital din țară, deschis de doar câteva luni. A fost impresionat de calitatea serviciilor și de faptul că acolo operează cei mai buni medici din România.

Dincolo de partea tehnică, prezentatorul a fost marcat de latura umană a personalului. A menționat că nu a mai întâlnit atâta empatie și căldură, subliniind faptul că toată lumea i-a vorbit frumos și i-a oferit răspunsuri la toate întrebările înainte de a intra în sala de operație. De asemenea, a mulțumit public doctorului și întregii echipe pentru răbdarea și suportul oferit pe tot parcursul internării.

În ceea ce privește starea lui actuală, Cosmin a anunțat că se simte foarte bine și că pleacă acasă mai liniștit. Deși mai are câteva dureri, pe care le consideră normale după o astfel de procedură, s-a declarat fericit. Deși a ales să nu divulge detaliile specifice despre natura intervenției, a încheiat mesajul cu o notă de recunoștință spirituală, amintind fanilor că Dumnezeu este alături de oameni atât la bine, cât și la rău.

Să sperăm că acum totul e în regulă și că nu mai are parte de „episoade cam aiurea”!