Am aflat ce studii are Gabi Torje. Notele lui la Bac sunt o poveste

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Gabi Torje a fost determinat încă de mic copil, așa că a ales Liceul cu Program Sportiv (LPS) din Timișoara pentru a-și deschide drumul în fotbal. A absolvit cele 12 clase obligatorii,

În vara anului 2009, când a dat Bacalaureatul, Gabi era deja legitimat la Dinamo București. Juca deja la Dinamo când a susținut examenul, ceea ce denotă devotament față de echipă, dar și față de studii.

Fostul fotbalist a promovat examenul cu media generală 8,19. A strălucit la engleză, unde a luat nota 9,50, și a avut note excepționale la probele de sport, geografie și istorie. În schimb, la Limba și literatura română, lucrurile au fost mai puțin roz, obținând nota 5,50.

După liceu, Gabi nu s-a mai aruncat în cursuri universitare la zi, preferând să se dedice complet carierei de performanță în sport. Totuși, ulterior a absolvit o facultate de marketing.

Pe lângă partea de competiție și studii, Gabi Torje are și o latură sensibilă. Pe 27 octombrie, concurentul a postat pe Instagram un mesaj emoționant pentru mama sa, cu ocazia zilei de naștere. I-a mulțumit pentru toată iubirea, grija, răbdarea și sacrificiile făcute pentru el, numind-o „cel mai frumos și mai important suflet” din viața lui.