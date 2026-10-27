Mirela Retegan și Maya au rămas în China după eliminarea de la Asia Express. Iată ce au făcut

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Drumul Mătăsii s-a încheiat definitiv pentru Mirela Retegan și Maya săptămâna trecută. Cele două au fost nevoite să părăsească Asia Express deoarece mătasea a fost roșie, însă, spre surprinderea multora, nu s-au grăbit să plece din China. În loc să ia biletul de întoarcere imediat, au decis să transforme eliminarea într-o oportunitate de relaxare și să exploreze țara.

O vacanță binemeritată în China

După ce aventura lor oficială în cadrul emisiunii s-a terminat, Mirela Retegan și fiica sa, Maya Sorian, au ales să rămână în China pentru a vizita diverse obiective turistice. Fostele concurente și-au luat o pauză binemeritată, profitând de faptul că se aflau deja acolo.

Printre cele mai importante puncte vizitate s-a numărat Marele Zid Chinezesc, un simbol absolut al țării. Cele două au împărtășit imagini inedite cu această experiență în mediul online, unde postările lor nu au trecut neobservate de către fani. După scurta vacanță, cele două s-au întors în România pentru a relua activitățile profesionale.

Parcursul celor două în competiție

Analizând experiența lor, Mirela Retegan și Maya au avut un parcurs pe care îl putem numi incredibil. Cele două au reușit să treacă de probe timp de șapte etape, demonstrând o forță notabilă. Pe parcursul acestor săptămâni, au participat activ la jocurile pentru amuletă și au ajuns frecvent pe primele poziții, .

Totuși, norocul lor s-a terminat în etapa a șaptea, difuzată săptămâna trecută. Cele două au ajuns la cursa pentru ultima șansă, unde mătasea roșie a decis soarta lor, iar în mod normal ar fi trebuit să se întoarcă în România.

Recunoștință și ușurare după eliminare

După ce episodul eliminării lor a fost difuzat, Mirela Retegan, fondatoarea proiectului Gașca Zurli, a ales să transmită un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare. În text, aceasta a analizat tot ce a însemnat pentru ea această competiție și experiența trăită alături de fiica sa.

Vedeta a fost foarte sinceră, afirmând că nu regretă nici participarea, dar nici faptul că a fost eliminată în etapa a șaptea. Motivul? Probele deveneau din ce în ce mai grele, iar întreaga experiență devenise complicată. Mirela a punctat faptul că primește acest final cu recunoștință, dar și cu o mare ușurare, deoarece simțea că nu mai putea continua.

În mesajul adresat fanilor, ea i-a rugat pe cei care sperau ca echipa lor să ajungă mai departe să nu se supere. Mirela a considerat că șapte etape reprezintă o perioadă foarte lungă, mult mai mult decât și-a fi imaginat sau și-a dorit ea inițial, concluzionând că a reușit pentru Maya și că acum este timpul să se întoarcă la viața ei, la oamenii dragi și la proiectele pe care le face cu bucurie.