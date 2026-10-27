Hainele pe care nu trebuie să le speli niciodată la mașină. Adina Buzatu: „Ține minte”

Divertisment

Dacă crezi că orice încape în tobul mașinii de spălat merită să ajungă acolo, Adina Buzatu are un mesaj clar pentru tine: nu e așa. Designerul vestimentar a publicat un videoclip cu recomandări de întreținere, exprimându-și nemulțumirea față de greșelile pe care le vede prea des în modul în care ne îngrijim hainele.

Pe lista negră a spălării automate intră sacourile și costumele clasice, pentru că articolele cu structură interioară își pot pierde forma. Paltoanele din lână cu căptușeală sunt la fel de riscante; acestea ar trebui să ajungă la curățătorie sau să fie reîmprospătate cu aburi dacă nu sunt pătate.

Și nu, adidașii din piele nu au ce căuta în mașină. Nici cravatele din mătase naturală nu trebuie băgate la spălat integral, ci doar tratate punctual în zona patelor.

Regula de aur este respectarea etichetelor. Orice produs marcat cu „doar curățare chimică” trebuie tratat exact așa, chiar dacă mașina ta are un program pentru delicate. Tricourile sau maletele din mătase naturală ori lână merinos extrafină sunt, de asemenea, interzise la spălarea automată.

Adina Buzatu a precizat însă că nu toate hainele din lână, mătase, cașmir sau in sunt automat interzise, deci fiecare piesă trebuie verificată individual conform instrucțiunilor producătorului.

O altă confuzie majoră: spălatul manual nu înlocuiește curățătoria chimică, iar programul pentru delicate nu înlocuiește spălatul manual. Recomandarea pentru hainele sensibile este simplă: lighean cu apă rece și spălat cu mâna.

Tu mai ai în dulap vreo piesă "sacrificată" la mașina de spălat?