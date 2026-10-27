Cristina Ciobănașu și mama ei, moment emoționant în platoul TV: „Plângeam că mi-ar fi plăcut ca și familia mea să fie așa”

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Cristina Ciobănașu a avut o apariție specială în platoul emisiunii „Furnicuțele”, prezentată de Cătălin Măruță pe Antena 1, unde a fost însoțită de mama ei. Cele două au discutat despre legătura lor și despre perioada în care au stat departe una de alta.

Cristina Ciobănașu este o actriță care a beneficiat de susținerea familiei sale în cariera profesională, iar în adolescență regizoarea Ruxandra Ion a luat-o sub aripa ei.

Singurătatea și contrastul dintre cele două familii

Deși a crescut într-o familie unită, actrița a locuit o perioadă lungă de timp la casa regizoarei Ruxandra Ion, care a jucat un rol esențial în dezvoltarea ei profesională. Totuși, această experiență a venit cu o doză mare de nostalgie și dificultăți emoționale, mai ales în primele luni. Cristina a recunoscut că, în ciuda tuturor eforturilor făcute de familia Ruxandrei Ion pentru ca ea să se simtă integrată, perioada de început a fost extrem de grea, deoarece oamenii din acea casă erau, la acea vreme, străini pentru ea.

Un moment care a rămas gravat în memoria actriței este cel al duminicilor, când participa la masa în familie, o tradiție a casei în care locuia. Deși făcea parte din acea sărbătoare, sentimentul de izolare apărea după ce ceilalți plecau și se instaura „stingerea”. În acele clipe, Cristina își amintește că plângea singură în pat, dorindu-și ca și familia ei biologică să fie prezentă și să aibă aceiași ritualuri.

Dorința de a reîntregi familia în București

Lipsa familiei a fost o provocare constantă pe tot parcursul anilor. Actrița a dezvăluit că nu a fost ușor să stea departe de cei dragi și că s-a setat un obiectiv clar: odată ce va deveni adultă, să îi aducă pe ai ei în București. Cristina a afirmat că s-a ținut de cuvânt și este fericită că a reușit să reîntregească familia în capitală, reușind să îi aducă aproape pe oamenii dragi.

Această dorință a fost alimentată și de faptul că mama ei a fost plecată pentru o perioadă lungă de timp în străinătate, unde muncea. Cristina a insistat ca mama ei să se întoarcă acasă, deoarece și-a dorit să o aibă alături mai mult timp, considerând că perioada în care aceasta a lipsit a fost foarte dificilă, chiar și cu suportul oferit de familia regizoarei Ruxandra Ion.

Perspectivele mamei și munca în Italia

Mama Cristinei Ciobănașu a locuit și lucrat o perioadă lungă în Italia. Aceasta a povestit, în platoul emisiunii, despre conflictul interior cu care s-a confruntat: pe de o parte, se bucura enorm pentru succesul fiicei sale, dar pe de altă parte trăia cu regretul constant că nu poate fi alături de ea fizic. Mama a spus că fiica o suna, stăteau seara la telefon, iar ea plângea de dor.

Femeia a recunoscut că s-a pus pe sine pe locul doi ca mamă, recunoscând meritul doamnei Ruxandra Ion pentru tot ceea ce a făcut pentru fiica ei. În perioadele în care revenea din Italia, după absențe de trei, patru sau cinci luni, mama actriței venea întotdeauna în București și locuia la doamna Ruxandra. Recent, aceasta a reușit să se întoarcă acasă și să fie alături de fiica ei.