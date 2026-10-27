Ilona Brezoianu a luat o decizie pentru fiul ei: petrecerea de tăiere a moțului va aștepta până primăvara

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Ilona Brezoianu a decis ca petrecerea de tăiere a moțului pentru fiul ei, Matei, să aibă loc abia primăvara. Actrița nu vrea să își expună copilul, care are nouă luni, la virusurile din sezonul rece, mai ales că Matei a fost deja răcit iar Ilona s-a chinuit destul de mult cu asta.

Planul este să sărbătorească într-o terasă, chiar dacă pe atunci micuțul va fi puțin mai mare, preferând să evite spațiile închise și aglomerate pentru a nu risca sănătatea lui.

Viața de mamă a adus schimbări și în personalitatea actriței, care recunoaște că a devenit mai responsabilă și, uneori, mai serioasă decât era înainte. Deși observă că fiul ei se amuză de orice „prostie” face ea, Ilona admite că oboseala se simte inevitabil.

Andrei Ril, soțul actriței, este descris ca fiind un tată extrem de implicat. Acesta se ocupă de tot: îl hrănește, îl schimbă și merge cu el în parc, fiind foarte conștient că acest copil este al lor.

În ceea ce privește relația de cuplu, cei doi reușesc să își creeze momente în doi, chiar dacă este mai greu să găsească timp. Aici intervine ajutorul necondiționat al bunicilor, care îi primesc copilul pentru câteva ore, permițându-le părinților să se relaxeze, să vadă un film sau să bea un pahar de vin.

Sincer, respect decizia cu tăierea moțului. Mai bine un party la terasă în soare decât să riști o răcitură serioasă în plină iarnă, nu? Voi ce ați face în locul ei?