Claudia Pătrășcanu nu își poate vedea fiul cel mic. Drama a ajuns pe Instagram

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Claudia Pătrășcanu se confruntă cu o situație dramatică, fiul ei cel mic, Nicolas, aflându-se în prezent la tatăl său. Cântăreața spune că nu a reușit încă să îl vadă pe copil și a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii și amintiri alături de el.

Artista a obținut o ordonanță președințială prin care Nicolas ar fi trebuit să revină la domiciliul mamei sale din Constanța, însă, până în acest moment, acest lucru nu s-a întâmplat.

Neînțelegerile dintre Claudia și fostul ei soț au continuat și după ce s-au despărțit, în urmă cu mai mulți ani. Cei doi sunt implicați de ceva timp într-un proces privind custodia copiilor.

Claudia a publicat pe Instagram fotografii și amintiri cu băiatul ei. Într-una dintre postări, l-a numit pe Nicolas „fericirea ei” și a scris: „Mi-e dor să te strâng în brațe, să dansăm și să cântăm împreună”.

Cântăreața a publicat și o fotografie în care micuțul doarme în brațele mamei sale. Claudia a precizat că așa obișnuiau să doarmă împreună până la sfârșitul lunii iunie, adăugând: „Cel mai dulce”.