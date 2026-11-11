Valentin Butnaru a fost amenințat cu moartea de fane mici ale iubitei sale, Ana Bodea

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Valentin Butnaru a dezvăluit în emisiunea ”Furnicuțele” că a primit amenințări cu moartea după ce a început să se afișeze cu iubita lui, Ana Bodea. Surpriza prezentatorului a fost și mai mare când a aflat că mesajele veneau dintr-un grup de fetițe de aproximativ zece ani.

Acestea nu își doreau ca actrița să aibă o relație de iubire și voiau ca aceasta să rămână doar cu personajul din serial. Valentin Butnaru a declarat: ”Am fost amenințat cu moartea de fetițe de zece ani, să o las în pace. S-au întâmplat multe. Voiau să rămână cu personajul din serial”.

Ana Bodea a confirmat incidentul, subliniind faptul că fanii tind să confunde viața personală a unui actor cu ceea ce văd în seriale. Ea a precizat că telespectatorii au impresia că aceea este viața reală.

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai mult timp, însă s-au reîntâlnit în platoul Observator, unde actrița a fost invitată să vorbească despre rolul din serialul ”Lia, soția soțului meu”. Ana Bodea a povestit că, la început, prezentatorul a avut o atitudine distantă, făcând pe gândul că nu o cunoaște, dar ea nu s-a lăsat intimidată.

Valentin Butnaru și-a amintit că a observat-o pe Ana Bodea după terminarea filmărilor și a făcut primul pas. Acesta a descris momentul în care s-au îmbrățișat ca fiind o situație ciudată, după ce și-a amintit că se cunosc.