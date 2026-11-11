Cristina Dorobanțu și Știrile Kanal D au luat locul întâi în audiențe

Vedete

Kanal D a fost ieri, 10 noiembrie, prima opțiune a telespectatorilor în intervalul 12:00-13:00, cu Știrile Kanal D prezentate de Cristina Dorobanțu. Știrile Kanal D au fost lider de audiență atât la nivel național, cât și în rândul publicului comercial, conform datelor Kantar Media România.

Datele arată un rating de 1,7% și cotă de piață de 15,5% pentru targetul național, în timp ce publicul comercial (21-54 National ABCD) a înregistrat un rating de 1,1% și o cotă de piață de 17,3%.

În medie, 290.000 de români au urmărit știrile de la prânz, dar vârful de audiență a venit la ora 12:45. La ora 12:45, 351.000 de români se aflau în fața televizorului.

Se pare că ora 12:00 a devenit momentul perfect pentru a afla ce se întâmplă în țară, nu? Voi unde vă uitați după știri?