Gabi Tamaș a împlinit 43 de ani! Iată ce urări i-au trimis fostele colege din Asia Express

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Gabi Tamaș, cunoscut pentru victoriile sale din show-urile Asia Express și Survivor, a împlinit 43 de ani pe 9 noiembrie. Fostul fotbalist a primit numeroase mesaje de felicitări pe rețelele de socializare, inclusiv de la Alina Pușcău și Olga Barcari.

Olga Barcari, care a fost colega lui atât în Asia Express, în tabăra Faimoșilor, cât și la Survivor, i-a scris: „La mulți ani fericiți! Să ne trăiești 1000 de ani!”. Pe rând, Alina Pușcău a ales o abordare mai scurtă, publicând mesajul: „La mulți ani, frate, și tot ce este mai bun!”. Gabi Tamaș a recunoscut anterior că este prieten cu ambele persoane.

În ceea ce privește noi proiecte TV, fostul sportiv a fost întrebat în cadrul emisiunii Spynews TV Live dacă ar dori să participe la Power Couple. Acesta a explicat că nu respinge ideea, mai ales că soția lui, Ioana, este fană a show-ului și că ar fi interesant să o vadă pe aceasta schimbând cauciucuri pe la înălțime.

Totuși, Gabi Tamaș a subliniat că este prea devreme pentru a se aventura într-un nou format, considerând că ar trebui să mai treacă ceva timp până la o astfel de participare.