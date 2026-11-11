Adela Popescu a dezvăluit cine este cel mai romantic în relația cu Radu Vâlcan

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Adela Popescu și Radu Vâlcan au reușit să își păstreze vibe-ul romantic chiar și după 11 ani de căsnicie, în ciuda programelor încărcate și a responsabilităților imense din viața de familie. Cei doi au trei copii și reușesc să își organizeze timpul astfel încât să nu neglijeze nici carierele, nici relația de cuplu.

Adela Popescu este o actriță și solistă româncă, cunoscută pentru proiectele sale din showbiz.

Strategia pentru a ține pasul cu totul

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată nu este cel mai simplu de găsit, dar pentru acest cuplu, familia rămâne prioritatea absolută. Adela a explicat faptul că, în perioadele în care nu are filmări, după-amiezile sunt dedicate exclusiv celor trei băieți. Serile și weekendurile sunt, de asemenea, organizate în jurul activităților petrecute împreună cu copiii.

Dorința de a recupera timpul petrecut în familie a venit însă cu anumite compromisuri. Adela a recunoscut că a ajuns să se mai întâlnească mai rar cu prietenele sale pentru a prioritiza momentele cu cei dragi. Totuși, acest lucru nu a însemnat că au renunțat la momentele de evadare doar pentru ei doi.

Escapade romantice și planuri de city break

Deși sunt părinți dedicați, Adela și Radu nu au uitat de importanța timpului petrecut în doi. În vara acestui an, au ales să plece pentru patru zile în Mykonos, fără copii, o experiență de care s-au bucurat din plin.

Planurile lor nu se opresc aici, deoarece au în vizorul un nou city break. Detaliile acestui drum nu au fost încă stabilite complet, deoarece cei doi nu au decis dacă vor pleca din nou singuri sau dacă vor include și copiii în această aventură.

Cine face primul pas în romantism?

O parte interesantă a dinamicii lor de cuplu este diferența de personalitate atunci când vine vorba de exprimarea sentimentelor. Adela s-a definit ca fiind o fire practică, orientată spre lucruri concrete și spre rezolvarea problemelor de zi cu zi. Ea abordează lucrurile pe principiul „hai să facem, hai să dregem”, .

În contrast, Radu Vâlcan este cel care aduce sensibilitatea în relație. Adela a recunoscut că, la începutul poveștii lor de iubire, prezentatorul i-a lăsat impresia unui om introvertit și timid. Totuși, pe măsură ce relația a evoluat, actrița a descoperit o latură complet diferită a soțului său.

Mesaje emoționante și surprize în privat

Radu s-a dovedit a fi mult mai romantic decât Adela, având o înclinație aparte pentru gesturile tandre și pentru cuvintele atent alese. El obișnuiește să transmită mesaje emoționante, care nu sunt doar publice, ci și private, reușind mereu să aleagă momentul potrivit pentru a face acest lucru.

„Radu, atunci când l-am cunoscut, îmi părea un tip foarte introvertit și mai degrabă timid. Dar s-a dovedit că el este mult mai romantic decât mine. Eu sunt mai practică, mai concretă, pe principiul: hai să facem, hai să dregem! El își ia timpul să spună lucrurile frumoase, să le așeze frumos în pagină. Deci da, cele mai frumoase mesaje, și nu numai publice, chiar și private, el mi le transmite și mereu o face la momentul potrivit”, a transmis actrița.

Un exemplu recent a fost mesajul tandru, presărat cu umor, pe care prezentatorul i l-a dedicat soției sale la împlinirea celor 11 ani de căsnicie. Astfel de gesturi au devenit esențiale pentru relația lor, iar capacitatea lui Radu de a găsi cuvintele potrivite rămâne una dintre cele mai plăcute surprize ale vieții lor împreună.