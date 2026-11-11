Dorian Popa, luat la țintă de Călin Donca! Acuzații explozive: „Există un risc real de insolvență”

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Călin Donca a ieșit public cu o serie de acuzații la adresa lui Dorian Popa, susținând că problemele financiare masive ale companiei sale sunt rezultatul direct al declarațiilor făcute de artist. Afaceristul recunoaște că se află într-o situație critică, nu are banii necesari pentru a-și achita datoriile și nici măcar nu știe dacă va reuși să salveze firma.

Situația a devenit publică după ce s-a aflat că o mașină a milionarului a fost scoasă la licitație pentru recuperarea datoriilor. Călin Donca a precizat însă că autoturismul respectiv nu este mașina lui personală, nu a condus-o niciodată și nu este cea cu care a apărut în public, ci este un vehicul al companiei, folosit ocazional de angajați. Mașina a fost scoasă la licitație, iar pe 17 noiembrie s-ar putea alege cu un nou proprietar.

Conflictul cu Dorian Popa și pierderea încrederii investitorilor

Cei doi sunt „la cuțite” de ani buni, iar acum Călin Donca consideră că influencerul este responsabil pentru o bună parte din criza financiară actuală. Afaceristul susține că declarațiile publice ale lui Dorian Popa au fost defăimătoare și au contribuit direct la pierderea încrederii investitorilor.

Donca precizează că, în perioada în care a fost arestat, aproximativ 10% dintre investitori au decis să deschidă procese împotriva companiei. În opinia lui, declarațiile lui Dorian Popa au contribuit la decizia unei părți dintre investitori de a merge în instanță.

Problemele cu panourile fotovoltaice și erorile de documentare

Sursa problemelor juridice, potrivit lui Călin Donca, a fost lipsa unor procese-verbale de predare-primire pentru panourile fotovoltaice. El explică faptul că firma nu a întocmit aceste documente separat deoarece panourile erau destinate utilizării în parcurile fotovoltaice, conform contractelor de închiriere încheiate cu investitorii. Din punctul său de vedere, nu avea sens să facă o predare fizică a panourilor către investitori pentru ca ulterior acestea să fie preluate înapoi pentru aceeași utilizare.

Lipsa documentelor a fost invocată în instanță, iar investitorii respectivi au obținut hotărâri prin care compania a fost obligată să restituie banii. Deși Călin Donca susține că această omitere nu a fost un act de rea-credință, consecințele financiare au fost drastici.

Riscul de insolvență și presiunea datoriilor

Afaceristul admite că firma se află într-un prag de prăpastie, cu un risc real de insolvență. Sumele solicitate de investitori au crescut considerabil, deoarece la valorile inițiale s-au adăugat cheltuieli de judecată, onorarii, costuri de executare și dobânzi. Potrivit calculelor sale, sumele totale solicitate au ajuns la aproximativ trei ori valoarea sumelor investite inițial.

Compania nu mai dispune de lichiditățile necesare pentru a plăti aceste pretenții. Călin Donca menționează că între ianuarie 2023 și octombrie 2026 a efectuat plăți către investitorii care au continuat colaborarea, depunând eforturi mari pentru a menține firma funcțională, inclusiv în perioada în care bunurile au fost sechestrate. El consideră că indisponibilizarea bunurilor a limitat posibilitatea de a obține resursele necesare pentru finalizarea ultimelor parcuri fotovoltaice.

Acum, resursele disponibile sunt consumate de litigii și penalități, în loc să fie folosite pentru finalizarea proiectelor care ar putea genera venituri. Deși caută soluții, milionarul nu este sigur că va putea depăși acest obstacol.

Reacția lui Dorian Popa

Întrebat despre acuzațiile lansate de Călin Donca, Dorian Popa a evitat să comenteze detaliile. Artistul a declarat că există un proces în derulare care va lămuri toate aspectele și a exprimat speranța ca autoritățile să își facă treaba și să câștige în instanță.

Potrivit calculelor lui Călin Donca, sumele totale solicitate ajung la aproximativ trei ori valoarea sumelor investite.