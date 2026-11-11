Rică Răducanu se luptă cu problemele de sănătate: „Încă nu dorm pe dreapta”

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Rică Răducanu trece printr-o perioadă complicată din punct de vedere medical. Fostul portar a ajuns la spital în luna iulie, după ce a alunecat pe scările casei sale de la malul mării. Accidentul s-a produs în timp ce încerca să ajute niște copii surprinși de ploaie, pierzându-și echilibrul.

Internarea a durat zece zile, iar diagnosticele au fost destul de serioase: două fracturi costale și o luxație la umăr. Deși au trecut patru luni de atunci, coastele rupte nu s-au sudat complet, iar fostul portar nu poate dormi pe partea dreaptă. „Încă nu s-au prins complet oasele alea două, încă nu dorm pe dreapta, mai am puțin, mai am luna asta”, a declarat Rică Răducanu.

Fostul sportiv spune că a mai avut numeroase fracturi pe perioada în care juca fotbal și că nici nu le dădea importanță atunci.

Pe lângă consecințele căzăturii, Rică Răducanu se confruntă cu alte probleme cronice. Are dureri mari la genunchi din cauza efortului intens depus pe teren de-a lungul carierei, ceea ce îi provoacă dureri mari. În plus, acesta suferă de edeme la picioare și insuficiență venoasă.

Pentru a gestiona durerile de la genunchi, fostul portar urmează un tratament injectabil la fiecare șase luni. Acesta și-a făcut injecțiile cu o zi înainte de declarație, însă spune că efectele se lasă așteptate și sunt de scurtă durată. „La 80 de ani, ce să mai faci cu sănătatea. Fac injecțiile la șase luni, nu mai am articulații”, a povestit el, așteptând acum să vadă cum se va simți după ultimul tratament.

Să sperăm că Nea Rică se pune pe picioare repede, căci avem nevoie de optimismul lui în feed!