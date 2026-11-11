Jador a primit un cadou făcut manual de la Bogdan Mocanu, dar s-a terminat cu dezastru

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Jador și Oana Ciocan sunt în plin proces de pregătire pentru mutarea în noua lor casă, care se află încă în șantier. Într-un gest simpatic, Bogdan Mocanu, un bun prieten al manelistului, a decis să le facă un cadou special, realizat manual.

Vloggerul le-a dus celor doi un tablou cu un desen, însă norocul nu a fost de partea lor. Până când darul a ajuns la proprietari, tabloul s-a spart. Manelistul a devenit cunoscut după ce a apărut într-un show matrimonial și este acum unul dintre cei mai ascultați maneliști de la noi.

Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de ceva ani și s-au căsătorit în 2024. Au ales să își păstreze nunta în secret, imaginile de la eveniment fiind făcute publice abia câteva zile mai târziu. Împreună au și un băiețel pe nume Avraam.

Momente amuzante și tensiuni în familie

Oana Ciocan a mai dezvăluit și câteva detalii despre relația cu familia soțului ei. Șatena a povestit despre prima dată când a intrat în casa familiei lui Jador,

Oana a explicat că în propria familie lucrurile sunt mai rezervate și nu se fac prea multe complimente. Ea s-a pierdut complet când i-a auzit pe părinții manelistului și nu a știut cum să le răspundă pe atunci. Oana Ciocan a explicat: „Să îți mănânc c**u”.

A existat un moment în care s-a crezut că Jador și Oana Ciocan s-au despărțit, deoarece cei doi au șters fotografiile în care apăreau împreună, lăsând loc de interpretări.

Sperăm doar ca restul cadourilor de casă nouă să ajungă întregi, altfel Bogdan Mocanu va trebui să devină expert în logistică.