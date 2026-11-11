De la „maimuțoi” la „tip smart”: Cătălin Dumitrescu a recunoscut ce a gândit despre Prințul Marco

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Cătălin Dumitrescu, cunoscut sub poreclirea de „King Kong”, a fost sincer în privința primei impresii pe care a avut-o despre Prințul Marco. Fosta ispită din sezonul șase a recunoscut că, în momentul prezentării cuplurilor și a ispitelor, Cătălin a mărturisit că s-a întrebat ce caută acest concurent la televizor și a ajuns chiar să îl catalogheze drept „maimuțoi”.

Această antipatie inițială a fost alimentată și de comportamentul lui Prințul Marco față de ispitele masculine. Concurentul a ales să îi ironizeze pe aceștia pentru musculatura lor, iar Cătălin a considerat că ceea ce făcea Marco nu era deloc în regulă. Pentru el, prima imagine a fost cea a unui om enervant.

O schimbare de perspective după mai multe episoade

Pe măsură ce a urmărit evoluția lui Marco în Thailanda, Cătălin Dumitrescu și-a schimbat radical părerea. După ce a vizionat mai multe episoade, fosta ispită a ajuns la concluzia că Prințul Marco este, de fapt, un tip smart. Cătălin a recunoscut public faptul că nu mai crede că este „maimuțoiul” pe care l-a perceput în prima fază a emisiunii.

Analizând situația, Cătălin consideră că Marco a fost un concurent care și-a dorit foarte mult să ajungă în cadrul show-ului. Acesta pare să fi urmărit toate sezoanele anterioare, având scopul clar de a apărea la televizor și de a face impact, lucru care, în opinia fostului participant, i-a și reușit. Mai mult, Cătălin a recunoscut că a avut inițial semne de întrebare legate de faptul că Marco a intrat în concurs cu Gabriela, bănuind chiar că totul ar fi putut fi o strategie a regiei.

Reacția la criticile despre musculatura ispitelor

Unul dintre punctele de conflict a fost comentariul lui Prințul Marco despre ispitele masculine, care ar fi spus că ispitele cară pepeni la subraț. Cătălin Dumitrescu, făcând parte din categoria băieților musculoși care merg la sală, a declarat că nu l-ar fi deranjat dacă ar fi fost prezent în acest sezon și ar fi auzit acele replici. El a spus că s-a confruntat cu problema asta: oamenii spuneau că merge într-un anumit fel și chiar încerca să țină mâinile mai apropiate de corp.

Cătălin a profitat de ocazie pentru a vorbi despre experiența generală a ispitelor în reality-show. El a observat că în fiecare an, atât cuplurile, cât și oamenii de acasă, au ceva de comentat la adresa acestora. Fosta ispită a criticat faptul că lumea aruncă cu „hate” fără să îi cunoască pe oameni în realitate,

Impactul lui Prințul Marco în actualul sezon

Prințul Marco a devenit unul dintre cele mai discutate personaje din acest sezon de Insula Iubirii, reușind să stârnească reacții încă din primele minute. Datorită unui comportament extravagant și a unor replici care au devenit rapid subiecte de discuție, concurentul a reușit să împartă publicul în două tabere opuse.

Indiferent de opiniile inițiale ale altor participanți, cum a fost cazul lui Cătălin Dumitrescu, este evident că strategia lui Marco de a „bubui” la televizor a funcționat. De la statutul de persoană enervantă, el a ajuns să fie perceput de către criticii săi ca un strateg care știe exact cum să atragă atenția în cadrul unei producții de reality.