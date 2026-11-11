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De la „maimuțoi” la „tip smart”: Cătălin Dumitrescu a recunoscut ce a gândit despre Prințul Marco

Mandy Mandopoulos · 11 noiembrie 2026

Cătălin Dumitrescu, cunoscut sub poreclirea de „King Kong”, a fost sincer în privința primei impresii pe care a avut-o despre Prințul Marco. Fosta ispită din sezonul șase a recunoscut că, în momentul prezentării cuplurilor și a ispitelor, Cătălin a mărturisit că s-a întrebat ce caută acest concurent la televizor și a ajuns chiar să îl catalogheze drept „maimuțoi”.

Această antipatie inițială a fost alimentată și de comportamentul lui Prințul Marco față de ispitele masculine. Concurentul a ales să îi ironizeze pe aceștia pentru musculatura lor, iar Cătălin a considerat că ceea ce făcea Marco nu era deloc în regulă. Pentru el, prima imagine a fost cea a unui om enervant.

O schimbare de perspective după mai multe episoade

Pe măsură ce a urmărit evoluția lui Marco în Thailanda, Cătălin Dumitrescu și-a schimbat radical părerea. După ce a vizionat mai multe episoade, fosta ispită a ajuns la concluzia că Prințul Marco este, de fapt, un tip smart. Cătălin a recunoscut public faptul că nu mai crede că este „maimuțoiul” pe care l-a perceput în prima fază a emisiunii.

Analizând situația, Cătălin consideră că Marco a fost un concurent care și-a dorit foarte mult să ajungă în cadrul show-ului. Acesta pare să fi urmărit toate sezoanele anterioare, având scopul clar de a apărea la televizor și de a face impact, lucru care, în opinia fostului participant, i-a și reușit. Mai mult, Cătălin a recunoscut că a avut inițial semne de întrebare legate de faptul că Marco a intrat în concurs cu Gabriela, bănuind chiar că totul ar fi putut fi o strategie a regiei.

Reacția la criticile despre musculatura ispitelor

Unul dintre punctele de conflict a fost comentariul lui Prințul Marco despre ispitele masculine, care ar fi spus că ispitele cară pepeni la subraț. Cătălin Dumitrescu, făcând parte din categoria băieților musculoși care merg la sală, a declarat că nu l-ar fi deranjat dacă ar fi fost prezent în acest sezon și ar fi auzit acele replici. El a spus că s-a confruntat cu problema asta: oamenii spuneau că merge într-un anumit fel și chiar încerca să țină mâinile mai apropiate de corp.

Cătălin a profitat de ocazie pentru a vorbi despre experiența generală a ispitelor în reality-show. El a observat că în fiecare an, atât cuplurile, cât și oamenii de acasă, au ceva de comentat la adresa acestora. Fosta ispită a criticat faptul că lumea aruncă cu „hate” fără să îi cunoască pe oameni în realitate,

Impactul lui Prințul Marco în actualul sezon

Prințul Marco a devenit unul dintre cele mai discutate personaje din acest sezon de Insula Iubirii, reușind să stârnească reacții încă din primele minute. Datorită unui comportament extravagant și a unor replici care au devenit rapid subiecte de discuție, concurentul a reușit să împartă publicul în două tabere opuse.

Indiferent de opiniile inițiale ale altor participanți, cum a fost cazul lui Cătălin Dumitrescu, este evident că strategia lui Marco de a „bubui” la televizor a funcționat. De la statutul de persoană enervantă, el a ajuns să fie perceput de către criticii săi ca un strateg care știe exact cum să atragă atenția în cadrul unei producții de reality.

Cu informații din surse publice, Wikipedia, YouTube, Instagram și TikTok.