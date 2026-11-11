Leo de la Roșiori va fi tată pentru a cincea oară. A dezvăluit numele ales pentru fiica sa

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Leo de la Roșiori și soția sa, Denisa, se pregătesc să primească în familie un nou membru: o fetiță. După ce au anunțat în luna mai că urmează să fie părinți pentru a cincea oară, cei doi au dezvăluit acum și numele pe care îl va purta bebelușul: Alma Leona.

Denisa a ales să partajeze pe rețelele de socializare și câteva imagini cu ecografia, confirmând că toată familia așteaptă cu nerăbdare acest moment. Deși este la a cincea sarcină, soția artistului a mărturisit că trăiește emoții puternice și că iubirea se înmulțește cu fiecare copil nou.

Cei doi au optat pentru două prenume cu semnificații aparte. Alma are origini multiple: din latină provine din „almus”, cu sensul de „binefăcătoare”, în spaniolă înseamnă „suflet”, iar în ebraică este asociat cu sensul de „tânără”. Leona, tot de origine latină și derivat din „leo” (leu), este legat de curaj, demnitate și independență.

În mesajul publicat online, Denisa a scris că micuța are deja patru suflețele care abia așteaptă să o cunoască și un tăticul care „te-a dorit atât de mult, încât nici nu-ți poți imagina câtă iubire te așteaptă în brațele lui”.