Larisa, iubita lui Gabi Torje, și-a bifat un vis din copilărie în America

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Gabi Torje și Larisa au petrecut câteva zile în America, unde au ales să combine utilul cu plăcutul. Pe lângă vizitele la locuri celebre și implicarea în acțiuni caritabile, Larisa a reușit să își îndeplinească o dorință veche din copilărie: să ajungă la un meci al echipei de baschet Lakers din NBA.

Larisa a fost extrem de încântată de experiență, iar meciul a avut loc cu o seară înainte de articolul-sursă din 10 noiembrie. Și-a cumpărat o jachetă cu Lakers și a urmărit meciul din locuri foarte bune, recunoscând că momentul în care a ajuns în Los Angeles i-a părut aproape incredibil.

„Să ajung la un meci al Lakers a fost unul dintre lucrurile pe care mi le-am dorit de când eram mică (...) Și uite-mă acum, în Los Angeles, la un meci al Lakers”, a scris ea în postările sale. Larisa a mai adăugat că atmosfera pe care o vedea doar în filmele americane a devenit brusc realitate pentru ea.

În ceea ce privește rezultatul, echipa preferată a Larisei a câștigat meciul în fața echipei Atlanta Hawks. Totuși, ea a mărturisit că scorul final a fost secundar față de sentimentul de a-și îndeplini un vis, experiența fiind despre acel copil care visa la America și la baschet.

Sincer, cine nu s-a simțit vreodată așa când a ajuns în sfârșit undeva unde voia de ani de zile?