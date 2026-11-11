Paula Chirilă și Dan Giuvelic s-au căsătorit civil, dar au ajuns întârziați la primărie

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Paula Chirilă și Dan Giuvelic s-au căsătorit civil pe 6 octombrie, după trei ani de relație. Totul a fost însă condimentat de un moment destul de stânjenitor: cei doi au întârziat la propria cununie din cauza traficului. Deși trebuiau să ajungă la primărie la ora 13:00, au ajuns cu un sfert de oră mai târziu.

Actrița a fost sunată de invitați care, între glume și serioz, o întrebau dacă mai are intenția să se mărite. Paula Chirilă a ajuns chiar să sune nașa pentru a verifica dacă ofițerul stării civile și ceilalți invitați mai așteaptă.

Barierele nu au existat doar în trafic, ci și la începutul relației. Actrița a recunoscut că a fost sceptică din cauza diferenței de vârstă, fiind greu de acceptat ideea că un om de vârsta soțului ei putea fi matur. Această reticență a fost împărtășită și de familia lui Dan Giuvelic; părinții acestuia au fost, la început, sceptici față de relația celor doi, tot din cauza vârstei.

Paula Chirilă consideră că societatea judecă mult mai aspru femeile care sunt mai în vârstă decât partenerii lor, dar a decis să ignore prejudecățile pentru a fi fericită. Ea a mai menționat că modelul de respect și iubire dintre părinții soțului ei a fost un exemplu pozitiv.

Amândoi sunt la a doua căsătorie și au copii din relații anterioare. De altfel, buchetul de mireasă al actriței a fost pregătit chiar de soțul ei.

Să fie sincer, cine nu s-a panicat măcar o dată în trafic când avea o programare importantă?