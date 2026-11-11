Misterul averii lui Andrei Beleuț de la Mireasa: are patru mașini, două case și o meserie „specială”

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Andrei Beleuț a stârnit curiozitatea celorlalți concurenți la Mireasa în privința meseriei sale. După ce Radu și Belu au început să speculeze ce meserie are el, concurentul a vorbit despre averea sa, dar a evitat să spună cu ce se ocupă.

În ediția din 10 noiembrie, Andrei a declarat că provine dintr-o familie modestă, însă are în posesie patru mașini și două case. Când Simona Gherghe a încercat să afle concret cu ce se ocupă, el a evitat răspunsul, primind avertismentul prezentatoarei că acest secret doar va alimenta curiozitatea celor din jur.

„Da, suntem niște oameni modești. Avem patru mașini, două case. Adică... Nimic, o viață modestă, nu știu (...) Ce muncesc? Sunt mai special. Sunt descurcăreț. Mereu am făcut chestii legale”, a spus el. Sincer, sună a început de film, dar cine mai are răbdare să aștepte până când „descurcăreța” primește o definiție clară?

Tensiuni în casa de la Mireasa

Deși a declarat că nu îl deranjează speculațiile, atâta timp cât este fericit, Andrei nu a fost deloc încântat de insistențele lui Belu. Concurentul a recunoscut că s-a simțit deranjat de faptul că Belu a vrut cu orice preț să afle din ce își câștigă existența.

Andrei a fost destul de direct în ceea ce privește relația cu celălalt concurent, afirmând că nu este interesat de viața lui Belu și că acesta ar trebui să aplice aceeași regulă.

„Belu, de când a intrat în casă și chiar nu-l înțeleg și mă și amuză. Este foarte curios despre viață. Evident, eu o să-i răspund mereu la întrebări. Eu spun și-am spus suficient cât să afle ceva și insuficient cât să nu-l agit”, a concluzionat el.