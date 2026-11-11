Mama lui Gabi Stângău a reacționat după ce fosta noră s-a afișat cu noul partener: „Știți numai să judecați”

Vedete

Mama lui Gabi Stângău a intervenit public pentru a clarifica situația după ce pe rețelele de socializare au apărut imagini cu fosta ei noră, Diana Berințan, alături de noul partener. Livia a respins categoric ideea că familia artistului s-ar fi opus refacerii vieții sentimentale a văduvei.

Totul a început cu un mesaj public în care o persoană i-a reproșat mamei soacre presupusa atitudine, susținând că nimeni nu are dreptul să îi impună unei femei tinere să nu se recăsătorească. Doamna Livia a răspuns prompt, întrebând retoric: „Dar i-am impus eu să nu se recăsătorească? Știți numai să judecați”.

Aceasta s-a declarat deranjată de criticile celor care, crede ea, nu cunosc realitatea din interiorul familiei lor. În paralel cu aceste polemici, apropiații lui Gabi Stângău continuă să îi aducă omagii și să îi cinstească memoria, familia comemorându-l în repetate rânduri la aproape trei ani de la dispariția sa.

Diana Berințan a ales să vorbească deschis despre noua etapă din viața ei, însă a preferat să nu dezvăluie identitatea bărbatului cu care s-a afișat pentru prima dată. Văduva violonistului a explicat că, deși păstrează cu respect amintirile din trecut, consideră esențial să privească către viitor.

Într-un mesaj public, Diana a declarat că unele amintiri vor avea mereu un loc aparte, cu iubire și respect, dar că se bucură de ceea ce viața îi oferă în prezent. Aceasta s-a declarat recunoscătoare pentru oamenii care îi aduc liniște, pentru zâmbetele sincere și pentru „toate începuturile frumoase pe care nu le putem anticipa”.