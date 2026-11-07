Uğur Yeşil, premiat pentru responsabilitate socială la Gala BIZ Sustainability Awards

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Uğur Yeşil, CEO Dogan Media International, a primit trofeul „Responsible Media Hero” în cadrul galei Biz Sustainability Awards. Recunoașterea vine pentru promovarea unui model de leadership în care succesul unei organizații merge mână în mână cu responsabilitatea față de comunitate pe termen lung.

Uğur Yeşil conduce grupul care are în portofoliu Kanal D, Kanal D2, Radio Impuls și divizia Digital. În cei aproape 20 de ani de când Kanal D a intrat pe piața media din România, acesta a construit un model de business bazat pe performanță și responsabilitate socială.

Abordarea sustenabilă este reflectată prin dezvoltarea constantă a unor campanii sociale de impact, relevanța și echidistanța materialelor informative, precum și susținerea inițiativelor dedicate educației, sănătății, protecției copiilor și drepturilor omului. Trofeul a fost ridicat în aplauzele celor prezenți de Radu Andrei Tudor, prezentatorul grupajului informativ NEWSTIME de la Kanal D2.

Evenimentul a făcut parte din cea de-a 26-a ediție a Zilelor Biz, care s-au desfășurat pe parcursul a trei zile. Sub tema „Presiunea creează diamante. Vremurile grele construiesc oameni puternici”, gala a reunit lideri din media, banking, retail, tehnologie și energie, alături de antreprenori și investitori. Aceștia au venit să discute despre provocările din mediul de afaceri și lecțiile învățate în carieră, concentrându-se pe inovație, marketing, antreprenoriat și sustenabilitate.

Sincer, e fain să vezi că mai există și leadership care nu se uită doar la cifre, ci și la impactul real în societate. Cine crede că business-ul nu poate fi și altruist?