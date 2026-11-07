Jean Paler a trecut prin al doilea AVC. Actorul vorbește despre starea lui și haosul de la externare

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Jean Paler a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, fiind victima celui de-al doilea AVC. Actorul a fost preluat de o ambulanță de acasă. Acesta recunoaște că nu și-a revenit complet în urma celor întâmplate.

Starea de sănătate și recuperarea

În declarațiile sale, Jean Paler a fost sincer în ceea ce privește dificultățile actuale. El a menționat că acest al doilea AVC nu a fost mai ușor de gestionat decât primul, Actorul a precizat că se poate mișca, însă acest lucru se întâmplă „așa încet”.

În ciuda acestor obstacole, Jean Paler a ales să nu se gândească la ce e mai rău. El a declarat că nu își face gânduri că nu își va reveni, punându-și încrederea în divinitate.

Haosul din spital: drama buletinului dispărut

Jean Paler a trecut printr-o experiență neplăcută când a realizat că nu își mai găsește buletinul. Potrivit actorului, a stat peste o oră, poate chiar două, până când buletinul să fie căutat.

Angajații unității medicale au încercat să găsească documentul, desfăcându-i bagajele actorului de câteva ori. Personalul a spus că va continua căutările. Jean Paler s-a întrebat cu voce tare cum se va întâmpla dacă va fi nevoit să se interneze din nou, având în vedere că nu are documentul necesar pentru admitere.

Sentimente contradictorii și ironie

Actorul a spus că, într-un final, vinovat a fost el că nu are buletin. El a ironizat situația în care i s-a sugerat că documentul ar putea fi acasă, întrebându-se retoric cum ar fi putut ajunge buletinul la el acasă, dacă el însuși nu ieșise încă din spital.

Actorul a spus că de două ori a simțit că își ia „La revedere”, iar ultima dată a fost acum mai puțin de o lună.