Andra, despre despărțirea dintre Valentin și Daniela din Casa Iubirii: „A fost previzibil”

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Andra, fosta concurentă din Casa Iubirii, a ales să își spună părerea sinceră despre separarea dintre Daniela și Valentin. Într-un live pe TikTok, unde tânăra interacționează constant cu comunitatea sa și răspunde la curiozitățile urmăritorilor, a fost întrebată direct despre acest breakup. Răspunsul ei a fost că despărțirea a fost previzibilă.

De ce nu crede că s-ar fi potrivit cei doi

Andra a spus că a susținut mereu că cei doi nu prea se potrivesc. Argumentul ei este că sunt persoane foarte diferite, ceea ce a făcut ca procesul de conviețuire să fie unul extrem de dificil. Ea a adăugat că, dacă ei spuneau că se iubeau, iubirea câștigă, dar că îi înțelege, pentru că e greu.

Critica Andrei privind comportamentul de după despărțire

Dincolo de faptul că breakup-ul nu a fost o surpriză pentru ea, Andra a punctat și ceea ce îi pare greșit în modul în care cei doi gestionează situația acum. Fosta concurentă este împotriva faptului că foștii parteneri au început să dea unul în celălalt public.

Ea consideră că, indiferent de circumstanțele în care s-a terminat relația, cel mai bine este ca fiecare să se abțină de la a rosti cuvinte răutăcioase. Ea a spus că fostul partener este omul care te-a reprezentat o perioadă de timp și că ar trebui să te abții de la cuvinte răutăcioase.

Perspectivele altor concurenți: Lia despre răzbunare

Situația dintre Valentin și Daniela a fost analizată și de alți foști participanți, Lia și Filip, care au fost prezenți în cadrul emisiunii „Culisele Iubirii”. Aici, Lia a oferit o perspectivă diferită, referindu-se la despărțirea unui cuplu după nouă luni, în care Valentin a ales să încheie; sunt împreună din primele două săptămâni.

Lia a mărturisit că o consideră pe Daniela o persoană răzbunătoare. Ea a spus că fata a încercat cum a putut, iar când a văzut că nu se mai poate face nimic, a reacționat. Potrivit Liei, Daniela a adoptat mentalitatea de tipul: „Stai că-ți arăt eu. Tu m-ai făcut să sufăr, acum e rândul tău”.

Deși Lia a declarat că nu este ea însăși o persoană răzbunătoare, a adăugat că o înțelege pe Daniela în această reacție. Întrebată de Bianca Comanici dacă ar fi reacționat la fel dacă Filip s-ar fi despărțit de ea după un timp mai lung, Lia a răspuns că ar mai încerca și, dacă ar vedea că nu, nu.