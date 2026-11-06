Mesaj suspect pe TikTok de la soacra lui Bogdan de la Ploiești: „Soția mea nu te iubește”

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Liliana, soacra lui Bogdan de la Ploiești, a postat pe TikTok un clip cu un sunet viral pe care l-a folosit pentru clipul ei. În înregistrare se aude o discuție scurtă între un bărbat și o femeie, iar momentul care a atras toate atențiile este replica: „Soția mea nu te iubește”.

Deși clipul ar putea părea doar un trend banal, urmăritorii au reacționat rapid. Urmăritorii bănuiesc că mesajul este o înțepătură directă la adresa soției lui Adrian Minune, sugerând o legătură între cei doi.

Nu e prima dată când Liliana stârnește semne de întrebare. În urmă cu câteva luni, ea și Adrian Minune s-au afișat în ipostaze foarte apropiate și s-au sărutat, lucru care a alimentat zvonurile despre o posibilă relație. Până acum, însă, niciunul dintre cei doi nu a făcut declarații oficiale despre acest subiect.

Cati Simionescu, soția manelistului, a ales să fie discretă în acest caz. Totuși, într-un podcast, ea a declarat, într-un context în care se vorbea despre alte femei din viața lui Adrian Minune, că. Cati consideră că, indiferent ce a făcut soțul ei, acesta s-a întors mereu către familie.

Ea a spus că, la un anumit nivel de succes, este foarte greu să pleci de lângă familie și că oricine s-ar fi pierdut pe drum, dar că drumul fericirii pentru artist a fost mereu către familie.

Cati Simionescu a mai spus că oamenii care îl judecă ar trebui să se gândească la faptul că nimeni nu este fără de păcat.