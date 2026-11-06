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Mesaj suspect pe TikTok de la soacra lui Bogdan de la Ploiești: „Soția mea nu te iubește”

Mandy Mandopoulos · 06 noiembrie 2026

Liliana, soacra lui Bogdan de la Ploiești, a postat pe TikTok un clip cu un sunet viral pe care l-a folosit pentru clipul ei. În înregistrare se aude o discuție scurtă între un bărbat și o femeie, iar momentul care a atras toate atențiile este replica: „Soția mea nu te iubește”.

Deși clipul ar putea părea doar un trend banal, urmăritorii au reacționat rapid. Urmăritorii bănuiesc că mesajul este o înțepătură directă la adresa soției lui Adrian Minune, sugerând o legătură între cei doi.

Nu e prima dată când Liliana stârnește semne de întrebare. În urmă cu câteva luni, ea și Adrian Minune s-au afișat în ipostaze foarte apropiate și s-au sărutat, lucru care a alimentat zvonurile despre o posibilă relație. Până acum, însă, niciunul dintre cei doi nu a făcut declarații oficiale despre acest subiect.

Cati Simionescu, soția manelistului, a ales să fie discretă în acest caz. Totuși, într-un podcast, ea a declarat, într-un context în care se vorbea despre alte femei din viața lui Adrian Minune, că. Cati consideră că, indiferent ce a făcut soțul ei, acesta s-a întors mereu către familie.

Ea a spus că, la un anumit nivel de succes, este foarte greu să pleci de lângă familie și că oricine s-ar fi pierdut pe drum, dar că drumul fericirii pentru artist a fost mereu către familie.

Cati Simionescu a mai spus că oamenii care îl judecă ar trebui să se gândească la faptul că nimeni nu este fără de păcat.

Cu informații din surse publice, Wikipedia, YouTube, Instagram și TikTok.