Mihai Trăistariu a dezvăluit tariful pentru Revelionul 2027 și planurile de schimbare

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Mihai Trăistariu a decis să schimbe complet decorul pentru Revelionul 2027, abandonând tradiția de a cânta în zonele montane din România. Artistul a ales să își petreacă noaptea de Revelion pe scenă la Chișinău, în Republica Moldova, marcând astfel o ruptură față de obiceiul din ultimii ani de a susține spectacole pe Valea Prahovei în fața turiștilor.

Tariful pentru noaptea de Revelion

În ceea ce privește onorariul solicitat pentru show-ul din noaptea de Revelion, Mihai Trăistariu a precizat că nu a modificat suma obișnuită. Tariful său pentru acest eveniment rămâne de 1.500 de euro.

Cântăreul și-a asigurat deja primul contract în capitala Republicii Moldova, unde va presta într-un restaurant. Pe lângă acest program confirmat, artistul se află în pline discuții pentru a mai adăuga alte două sau trei apariții pe scenă, tot în Republica Moldova, .

De ce a renunțat la Valea Prahovei

Decizia de a merge la Chișinău vine după o perioadă lungă de stabilitate geografică. Mihai Trăistariu a povestit că timp de 11 ani a avut concerte în lanț pe Valea Prahovei, rotind locațiile între Predeal, Sinaia, Bușteni și Azuga, având apariții și în Brașov.

Artistul a recunoscut că s-a plictisit să cânte de atâți ani în aceleași locuri și a simțit nevoia de a face o schimbare. De asemenea, a menționat că a primit mai multe oferte atât din țară, cât și din străinătate, iar prețul oferit pentru programul din Republica Moldova i-a convenit.

Venituri record și business-uri în paralel

Mihai Trăistariu a oferit detalii și despre performanțele sale financiare din perioada estivală, în cadrul unui interviu acordat în luna septembrie. Acesta a dezvăluit că încasările totale din activitățile muzicale și din domeniul turismului au ajuns la aproximativ 60.000 de euro.

Din acest total, aproximativ 35.000 de euro au provenit din închirierea proprietăților sale, artistul deținând șase garsoniere de trei stele și un apartament de patru stele. Restul sumei, circa 25.000 de euro, a fost câștigată din concerte, acesta reușind să atingă un record personal de 144 de apariții pe scenă în acest sezon.

Pe lângă cariera muzicală și imobiliare, Mihai Trăistariu gestionează și o școală de muzică în Constanța și se ocupă de rezolvarea procedurilor legate de firmele sale. Artistul a subliniat faptul că aceste câștiguri au venit împreună cu un volum mare de muncă, menționând că nu a dormit nopți la rând pentru a atinge aceste rezultate.