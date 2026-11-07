Andreea Străvoiu ne învață despre răbdare și pâine de casă la „Sport, dietă și-o vedetă”

Vedete

Andreea Străvoiu ajunge sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 10:00, în platoul emisiunii „Sport, dietă și-o vedetă” de la Kanal D. Invitatul zilei nu vine cu mâna goală, ci aduce trei pâini proaspete scoase din cuptor, făcute cu maia, pasiune și multă răbdare.

Andreea avertizează că pregătirea pâinii nu e chiar simplă. „Nu este un proces greu în sine, însă necesită foarte mult timp, atenție la detalii, trebuie să te dedici, să fii prezent acolo atunci când lucrezi, cred că asta este cel mai important”, a explicat ea despre procesul de coacere.

Pe lângă partea tehnică, prezentatoarea a dezvăluit și un obicei personal care iată că nu se negociază: face cruce de fiecare dată când taie o pâine. Gestul are o semnificație aparte și pentru Florentina Opriș, care împărtășește aceeași tradiție. Aceasta a adăugat că gestul este „ca și cum ai binecuvânta tot ceea ce Dumnezeu ne dă să avem pe masă”.

În cadrul dialogului cu Florentina Opriș, Andreea Străvoiu va vorbi și despre stilul său de viață și obiceiurile care o ajută să își mențină energia. Un subiect care ne curiozăază pe toți: cum reușește să își păstreze silueta în ciuda tuturor tentațiilor culinare pe care le întâlnește în timpul filmărilor pentru „ROventura”?

Pe lângă secretele dietetice și metoda de întreținere a maiei, vedeta va povesti și despre destinațiile românești care au reușit să o surprindă. Cine știe, poate e momentul să ne facem o listă de locuri vizitate în țară, dacă recomandările sunt pe misura noastră.

Să vedem dacă ne inspiră să scoatem făina din dulap sau dacă mai bine rămânem pe varianta cu pâine cumpărată, dar rapidă.