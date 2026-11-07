Sanda Ladoși a răspuns zvonurilor despre relația cu Ștefan Iordache: „Niciodată nu am avut vreun avans sau vreun gând”

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Colaborarea dintre Sanda Ladoși și Ștefan Iordache a fost una dintre cele mai apreciate din istoria muzicii românești, însă succesul duetelor lor a venit cu un „bonus” nesolicitat: o serie de speculații despre o posibilă poveste de dragoste. Artista a decis să pună punct acestor zvonuri în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, unde a explicat clar faptul că relația lor a fost pur artistică și că nu a existat niciodată o atracție sentimentală între ei.

Sanda Ladoși a precizat că mintea și gura oamenilor sunt „slobode” și că, deși inițial a fost enervată de aceste aberații, ulterior a început să îi ia râsul. La un moment dat a aflat că i se reproșa că ar despărți o familie, iar remarca i s-a părut total aberantă și a început să râdă. Artista a subliniat faptul că Ștefan Iordache era profund iubit de soția sa, Mihaela Tonitza, iar ea însăși era invitată frecvent la masă în familia lor, existând o relație armonioasă, fără ca cei doi să se fi tutuit vreodată.

Cum s-a născut proiectul muzical

Sanda Ladoși a clarificat faptul că ideea proiectului muzical nu i-a aparținut ei, ci a fost rezultatul viziunii compozitorului Dan Iagnov și a textierului Andrei Andrei. Aceștia au creat o lume artistică bazată pe contrastul dintre un bărbat matur și o femeie tânără, o tematică similară cu poveștile din „Ciuleandra”, unde un bărbat mai în vârstă se îndrăgostește de o fată tânără. În „Ciuleandra” situația este mai dramatică, în cazul lor nu a fost cazul.

Artista avea doar 23 de ani atunci când a primit șansa de a urca pe scenă alături de actor. Pentru ea, a fost o experiență profesională memorabilă, având ocazia să lucreze cu un „monstru sacru” al scenei și filmului românesc. Sanda a mărturisit că a experimentat, a încercat și că rezultatul a fost un succes extraordinar, atât încât și după 30 de ani este oprită pe stradă de oameni care îi amintesc de acele duete.

Lecții de viață și respect reciproc

Primele întâlniri dintre cei doi au fost marcate de emoția tinerei artiști. Sanda Ladoși își amintește că actorul era un om extrem de relaxat și bonom, capabil să creeze o stare de confort în jurul său. Deși Ștefan Iordache i-a cerut să îi spună pe nume, artista a fost atât de emoționată încât nu a reușit niciodată să renunțe la formula de politețe, descriind acele interacțiuni ca fiind „stângace” din partea ei.

Din punct de vedere artistic, Sanda a evidențiat contrastul dintre vocea ei „firavă” și timbrul grav, de bărbat împlinit, al actorului. Mai mult, ea consideră că Ștefan Iordache a avut un impact major asupra evoluției sale, ajutând-o să capete încredere în sine. Prin impulsurile primite de la acesta, ea a învățat să nu se simtă inferioară în fața unui artist cu experiență, realizând că un om cu adevărat valoros nu are nevoie de artificii pentru a-și demonstra valoarea.

Regretul unei ultime colaborări

Sanda Ladoși a dezvăluit și un detaliu despre ultimele luni din viața actorului. Acesta a fost bolnav, însă a ales să păstreze discreția totală în ceea ce privește problemele sale de sănătate. Artista a aflat de situația lui prin intermediul compozitorului Dan Iagnov și a mărturisit că a rămas cu un regret profund, deoarece cei doi nu au mai reușit să colaboreze încă o dată.

În final, artista a concluzionat că cel mai important lucru este produsul artistic care rămâne în urmă ca moștenire, spunând că au fost fericiți. Înțelege acum de ce oamenii au speculat, știind că au existat alte cupluri artistice care au transformat chimia de pe scenă într-o relație personală, însă în cazul ei, totul a rămas în sfera profesională.