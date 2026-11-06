Pepe despre disciplina din box și rolul de „veselia casei”: dezvăluiri la „Invitatul de 12”

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Pepe vine duminică, la ora 12:00, în emisiunea „Invitatul de 12”, difuzată simultan la Kanal D2 și Radio Impuls. În cadrul dialogului cu Cosmin Cernat, artistul își deschide viața și povestește despre diversele sale facete, de la cea de showman și prezentator, până la cea de tată și sportiv amator.

Pepe este cunoscut pentru energia debordantă și umorul cu care apare în public, fiind perceput ca un om care aduce zâmbetul pe buze și transformă orice întâlnire într-o experiență memorabilă. Această disponibilitate se reflectă și în noul său capitol din showbiz, unde a preluat cârma emisiunii „Hai că poți!”, difuzată duminica, la ora 21:00, pe Kanal D. În acest show, el îi însoțește pe cupluri într-o aventură plină de provocări, unde partenerii își testează încrederea pentru un premiu de 25.000 de lei oferit în fiecare ediție.

Experiența de prezentator și surprizele din montaj

Artistul a mărturisit că se bucură de fiecare ediție a show-ului pe care îl prezintă în două etape diferite. Prima dată experimentează totul pe platoul de filmare, fiind direct în mijlocul acțiunii. Apoi, revine acasă și privește ediția difuzată în fața televizorului. Deși cunoște deja toate replicile savuroase ale cuplurilor și toate provocările din cadrul emisiunii, Pepe recunoaște că revederea materialului după montaj îl face să râdă în hohote.

El explică faptul că, atunci când privește programul ca un telespectator, apare elementul surpriză. Chiar dacă a fost prezent pe platou, perspectiva se schimbă după difuzare, iar anumite lucruri sunt auzite sau observate diferit, ceea ce îi permite să vadă totul dintr-un unghi nou.

Dinamica familiei și rolul de tată

Pepe vorbește și despre viața sa privată, definindu-se ca fiind un soț iubitor și un tată devotat. În ceea ce privește dinamica din cadrul familiei, el se consideră echilibrul și susținerea celor dragi. Acesta este cel care se ocupă de organizarea tuturor detaliilor, de la planificarea vacanțelor până la organizarea meselor în familie.

În paralel cu rolul de organizator, el își asumă și partea de autoritate necesară copiilor, fiind cel care impune limitele în casă. În același timp, Pepe se definește ca fiind „veselia casei”, precizând că atunci când este vorba de petreceri, totul pornește de la el. Totuși, recunoaște că cei mici sunt cei care dau tonul general, deoarece de la ei pornește „gălăgia și frumusețea”.

De la visul de a fi boxer la disciplina de acum

O parte mai puțin cunoscută a parcursului său este legată de sport. În copilărie, Pepe nu visa la o carieră în muzică sau televiziune, ci își dorea să ajungă boxer de performanță. Această pasiune pentru mișcare l-a dus să experimenteze mai multe discipline sportive în perioada școlară, deoarece era un copil agitat. A fost la rugby, la atletism și la fotbal, chiar dacă recunoaște că nu a jucat niciodată fotbal.

Pe lângă box, el a practicat și karate. Pasiunea pentru boxul nu a rămas doar o amintire din copilărie, deoarece artistul continuă să practice acest sport și în prezent. Pentru a menține disciplina și motivația, Pepe se antrenează cu Leonard Doroftei, fost campion pe care îl privește cu un respect profund.

Pepe spune că a fost, probabil, al doilea abonat al lui Leonard Doroftei, imediat după deschiderea sălii. Relația lor este bazată pe o admirație imensă, artistul afirmând că îl iubește și că nu își permite să-l contrazică, fiind convins că acesta are întotdeauna dreptate. Leonard Doroftei este, pentru el, singurul om care îl poate motiva să rămână disciplinat în sport.

Duminică, la ora 12:00, publicul va mai afla și alte detalii inedite, precum joburile pe care le-a avut Pepe înainte de a deveni celebru și modul în care își gestionează responsabilitățile multiple de tată, artist și prezentator.