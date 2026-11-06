Sărbătoare pentru fani: Insula Iubirii rămâne la orele obișnuite, în ciuda disputelor cu CNA

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Am primit vestea bună: Insula Iubirii nu pleacă în „turasul nopții”. Deși existau presiuni să mute emisiunea la ora 23:00, Antena 1 a decis să își păstreze grila de programe pentru episoadele de vineri, 6 noiembrie, și sâmbătă, 7 noiembrie. Asta înseamnă că vedem totul la orele obișnuite, respectiv 20:30 și 20:00, imediat după știri.

Totul a început cu un scandal administrativ. CNA a dat o somație publică postului după ce a analizat opt ediții din septembrie și octombrie. Problema? Forul a considerat că unele secvențe cu nuditate, consum de alcool și comportamentul concurenților ar fi trebuit clasificate „15+” în loc de „12+”. Conform Codului audiovizual, orice material „15+” trebuie difuzat doar între orele 23:00 și 6:00.

CNA nu a impus mutarea întregului format, ci doar o clasificare mai riguroasă și cenzura materialelor, iar postul a ales să își păstreze orarul.

În timp ce adulții se bat pe ore de difuzare, în Thailanda fierbe. Avem parte de un dream date spectaculos între Prințul Marco și ispita Gabriella Barbu, care au petrecut 24 de ore departe de ceilalți. Dar nu totul e roz: urmează reaprinderea flăcării ispitei, semn că cineva a trecut limita. Mai mult, Ian și Mira își împachetează lucrurile și părăsesc definitiv insula.

Sincer, cine mai are timp de regulamentele CNA când avem parte de atâta chaos în vilă? Duminică emisiunea începe, conform grilei, la ora 20:00.