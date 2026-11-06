Andrei Beleuț s-a jucat cu focul: a ignorat-o pe Anne pentru noua concurentă, Anastasia

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Noua concurentă din Ucraina a petrecut prima noapte în casa băieților, iar Andrei a fost cel care i-a acordat cea mai multă atenție, însă gestul nu a trecut neobservat. Anne-Mary s-a supărat după ce Andrei a întrerupt timpul petrecut cu ea pentru a merge să discute cu Anastasia.

Băiatul a recunoscut că a văzut reacția lui Anne, dar nu crede că gestul său a fost un motiv real de nemulțumire. Să fie sincer, Andrei s-a justificat spunând că cineva trebuia să o primească pe Anastasia și să o facă să se simtă bine, mai ales că majoritatea băieților din casă sunt deja în cuplu. A declarat că a vrut doar să fie o „gazdă bună”, dar a recunoscut în același timp că o găsește drăguță pe noua colegă și că ar putea exista un interes din partea lui.

Andrei a dormit lângă Anastasia și a recunoscut că, neavând somn până la ora patru, a stat și a privit-o deoarece era pe raza lui.

Tensiuni în casa băieților

Pe lângă drama cu Anastasia, Andrei a mai discutat și despre atmosfera generală dintre băieți. El susține că neînțelegerile recente au fost lămurite și că, fiind „bărbați maturi”, tensiunile au dispărut. Totuși, dinamica grupului s-ar putea schimba, deoarece urmează să intre un nou băiat în competiție.

Andrei spune că nu a văzut în gestul său un motiv de supărare. Rămâne de văzut dacă Anastasia va fi doar o prietenă primită cu drag sau dacă Anne-Mary va decide că acest comportament a fost deja prea mult.