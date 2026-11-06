Paula Chirilă și Dan Giuvelic s-au căsătorit civil! Detaliile despre nuntă și misterul verighețelor

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Paula Chirilă și Dan Giuvelic au devenit oficial soț și soție pe 6 noiembrie 2026. Evenimentul a fost organizat într-un cadru restrâns, exact așa cum anunțase actrița în luna octombrie, când a dezvăluit că va ajunge în fața ofițerului de stare civilă în cursul acestui an, fără a specifica însă data exactă.

După cununia civilă, cei doi au sărbătorit alături de aproximativ 40 de invitați, dintre care prieteni și membri ai familiei, la un restaurant din Otopeni. Paula Chirilă a avut o solicitare specială pentru acest eveniment: candy barul a fost pregătit de o cofetărie din Câmpina. Actrița a ales acest loc după ce gustase niște prăjituri care au impresionat-o în timpul unui spectacol susținut în acea zonă.

Dan Giuvelic s-a implicat personal în organizarea unor detalii, pregătindu-i soției sale o surpriză în ziua cununiei: s-a ocupat singur de buchetul miresei. În ceea ce privește vestimentația, Paula Chirilă a ales o rochie de la Maison Lulu, în timp de costumul și imaginea mirelui au fost gestionate de Adina Buzatu.

Un aspect surprinzător al acestei nunți este faptul că cei doi nu poartă verighete. Motivul? Pur și simplu nu au găsit încă un model care să le placă. Bijuteriile vor fi cumpărate ulterior, iar până când va avea loc ceremonia religioasă — care s-ar putea desfășura anul viitor — Paula Chirilă va continua să poarte inelul de logodnă.

Referitor la planurile pentru nuntă, Paula Chirilă a menționat anterior că vrea să se concentreze pe rolul de mireasă și că speră ca altcineva să se ocupe de gătit. Ea a declarat că și-ar dori un meniu bun, fără a deveni „un examen de cultură gastronomică”, și a insistat ca tortul să aibă un gust bun, nu doar să fie fotogenic, spunând că au deja destule persoane care „trebuie să dea bine în poze”.

Sincer, respectăm decizia de a nu purta verighete până nu găsesc ceva perfect; mai bine fără decât cu un model care nu te reprezintă, nu? Voi ce ziceți, ați aștepta cu inelul de logodnă până la nunta religioasă?