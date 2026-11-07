Narcis Bujor e în dilemă la Insula iubirii: se teme să nu o rănească pe Bianca Iotu

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Narcis Bujor și Bianca Iotu au continuat să petreacă tot mai mult timp împreună, după ce au întreținut relații intime în urmă cu câteva episoade. Deși conexiunea pare puternică, Narcis recunoaște că se află într-o situație dificilă și se teme să nu o rănească pe Bianca.

Ispita se simte responsabil pentru trăirile partenerei sale, observând că ea este extrem de implicată. Narcis a declarat că nu știe dacă se poate implica la fel de mult, avertizând că dacă nu simte lucrurile în egală măsură, continuarea relației ar putea fi dureroasă pentru ea. „Devii responsabil pentru trăirile unui om și nu știu dacă poți să te implici 100%, văzând că omul se implică atât de mult”, a explicat el.

Pe de altă parte, Bianca Iotu simte că Narcis are multe de oferit, dar a observat că sunt momente în care el se retrage. Ea l-a comparat chiar cu un melc care se ascunde în carapacea lui .

La noile alegeri de date, Bianca Iotu a spus că își dorește să iasă tot cu Narcis Bujor. Deși Narcis o apreciază pe blondină pentru cât de mult a reușit să se deschidă, a recunoscut că el nu poate face același lucru în acest moment.

Alte cupluri formate pentru date au fost Claudia Ion cu Eduard Vlădescu, Nattasha Black cu Alberto Grecu, iar Bianca Ghiurcă l-a ales pe Daniel Chiorean.