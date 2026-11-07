Celebrități în bucătărie: cine intră în ringul de audiții la noul sezon Chefi la cuțite

Vedete

Irina Fodor dă startul luptelor pentru amuletele sezonului 18 al emisiunii Chefi la cuțite pe 15 noiembrie, la Antena 1 și AntenaPLAY. Pe lângă concurenții care vor să se afirme, în ringul audițiilor pe nevăzute vor apărea și oaspeți celebri care vor încerca să impresioneze jurații.

Ramona Bădescu și Lora vor fi prezente, iar la bancurile din bucătărie vor găti și două prietene, fiicele a două nume legendare din fotbalul românesc: Milana, fiica lui Adrian Ilie, și Maria, fiica lui Gică Popescu. Ne așteptăm ca aici să fie o competiție interesantă, având în vedere că vin din familii cu o istorie serioasă în sport.

Nu vor lipsi nici cuplurile, pentru că Oana Zăvoranu va găti cu ajutorul soțului ei, Alex Ashraf. Tot în acest format de echipă vine și artistul de stand-up Teo, care se bazează pe experiența soției sale, Melinda Teohari. Melinda este Chef și antreprenor în domeniul culinar, deci Teo are, practic, un „cheat code” pentru a reuși în bucătărie.

Noi suntem curioși să vedem dacă sprijinul profesional al lui Melinda va fi suficient pentru Teo sau dacă jurații vor fi nemiluțori cu vedetele. Cine credeți că va face cel mai bun platou?