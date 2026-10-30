Tragedie în București: Andrei Petrache, fostul fotbalist de la Rapid, a fost găsit mort

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Andrei Petrache, un tânăr fotbalist în vârstă de 26 de ani, a fost găsit fără viață în București. Vestea a pus capăt unui suspans dureros care a ținut familia și apropiații lui în stare de alertă timp de aproape o lună, perioadă în care s-au depus eforturi îndelungate pentru a-l localiza.

Tragedia a lovit puternic comunitatea sportivă din care a făcut parte tânărul, provocând multă durere celor care l-au cunoscut. Trupul neînsuflețit al fostului jucător a fost descoperit în zona Casa Radio din București, după săptămâni întregi de căutări intense.

Detaliile dispariției și apelul familiei

Totul a început pe 2 octombrie, când mama lui Andrei l-a dat dispărut. Tânărul nu se mai întorsese acasă și nu mai putea fi contactat prin nicio metodă. În acele momente de incertitudine, familia a solicitat sprijinul autorităților pentru a da de urma lui și a lansat apeluri publice, cerând oamenilor să transmită orice informație, oricât de mică, care ar fi putut ajuta la găsirea lui.

Suferința familiei a fost profundă, mama sa exprimându-și public speranța că fiul ei se va întoarce în siguranță. Într-un mesaj emoționant postat pe Facebook în urmă cu o lună, Camelia Branzelof a vorbit despre dorul sfâșietor și despre povara insuportabilă a lipsei fiului ei. În text, aceasta i s-a adresat direct: „Andy meu frumos și bun întoarce-te la noi. Nu putem duce povara lipsei tale! TE IUBIM ENORM!”.

Omagiul comunității sportive

Moartea fostului fotbalist a fost confirmată și de Asociația Clubul Sportiv Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului, care i-a dedicat un omagiu pe rețelele de socializare. Reprezentanții asociației l-au descris ca fiind un prieten apropiat, un camarad de nădejde și un om care a adus multe echipei.

În mesajul de rămas-bun, clubul a subliniat rolul lui Andrei de lider, menționând că a fost cel mai implicat căpitan al echipei. Acesta a fost considerat o „cărămidă importantă la temelia proiectului”, fiind implicat încă de la începuturile echipei de fotbal. Devotamentul, pasiunea și bunătatea lui au contribuit nu doar la dezvoltarea sportivă, ci și la formarea unei familii în cadrul clubului, amintiri pe care colegii săi au promis să le păstreze mereu vii.

Asociația a transmis un mesaj plin de tristețe, afirmând că „fluierul final a venit mult prea devreme”, dar că zâmbetul și amintirea lui vor rămâne în inimile tuturor. Aceștia i-au urat un „drum lin spre cer”, asigurându-se că va rămâne mereu unul dintre ei.

Situația actuală a investigației

Deși trupul a fost localizat, circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia nu sunt încă pe deplin cunoscute. Cauza morții nu a fost stabilită, iar împrejurările în care s-a produs tragedia nu sunt pe deplin cunoscute.

Această veste cutremurătoare vine într-un context în care familia se ruga constant ca tânărul să revină în sânul lor, transformând speranța în durere.