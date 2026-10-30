Paula Seling s-a îndrăgostit „dincolo de portativ”: povestea neobișnuită cu Alexandru Gorgos

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Paula Seling a decis să fie mai sinceră ca niciodată despre viața ei privată, zona pe care a păstrat-o mereu departe de ochii publicului. Artista a dezvăluit detaliile unei povești de iubire care a început într-un mod neobișnuit, transformând o relație de lucru de mai mulți ani într-o legătură romantică cu Alexandru Gorgos.

Paula Seling este cunoscută pentru întreaga ei carieră și apreciată de public de fiecare dată când apare pe scenă. A fost întotdeauna transparentă în ceea ce privește proiectele sale profesionale, a ținut viața privată departe de ochii publicului și a avut grijă mereu la aparițiile sale.

De la colaboare la sentimente

Surpriza cea mai mare în povestea lor este faptul că Paula și Alexandru au lucrat împreună ani întregi fără ca cei doi să se întâlnească efectiv față în față. Legătura lor s-a construit treptat, pe baza unei compatibilități muzicale extraordinare, înainte ca aceștia să facă pasul către o cunoștință personală. Paula a recunoscut că a fost profund impresionată de profesionalismul lui Alexandru, de modul în care acesta înțelege muzica și, mai ales, de capacitatea sa de a transforma o simplă idee într-o construcție artistică amplă.

Artista descrie o dinamică interesantă între cei doi, bazată pe contrastul dintre temperamentele lor. În timp ce Paula se definește ca fiind un om al emoției și al intuiției, capabil să vadă întregul univers al unui spectacol înainte ca acesta să fie planificat, Alexandru aduce în relație o gândire foarte structurată. El este cel care reușește să găsească drumul concret și să organizeze acele viziuni intuitive pentru a le face realitate.

Momentul în care s-a schimbat totul

Alexandru Gorgos a spus și el, pentru Viva.ro, că înainte de a se întâlni știa deja că pot lucra bine împreună, dar că odată cu pregătirea concertului aniversar a realizat cât de mult se completează. În acest context, el a realizat cât de mult se completează reciproc, observând în același timp energia creativă extraordinară a artistei.

Într-un moment de sinceritate și ușoară ironie, Alexandru a menționat că Paula vine uneori cu zece idei într-un singur minut. Artista a glumit pe marginea acestei afirmații, sugerând că cifra de zece este chiar prea generoasă pentru ritmul ei de creație. Rolul lui Alexandru a fost acela de a așeza toate aceste idei într-o ordine logică, astfel încât să poată fi implementate cu succes.

Această complementaritate a fost motorul care a împins relația lor dincolo de chestiunile tehnice și muzicale. Paula a concluzionat că, începând prin a face muzică împreună, cei doi au descoperit că armonia poate exista și în afara portativului, transformând partiturile profesionale într-o poveste de iubire.