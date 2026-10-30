Armina și Marcel Andrei se pregătesc de nuntă: secretul relației și planurile pentru „ceva senzațional”

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Armina și Marcel Andrei, cunoscuți din Insula Iubirii, se pregătesc să își unească destinele în fața lui Dumnezeu. Cei doi, care sunt deja căsătoriți civil, au ales să nu meargă pe varianta clasică a unei nunți românești și vor organiza un eveniment tip american.

Armina admite că are emoții, dar se simte relaxată datorită conceptului ales. Marcel, supranumit „Maluma” de Tenerife, a declarat că este responsabil pentru 70% din organizare și promite că va fi o „nuntă de poveste” și ceva „senzațional”. El a mai menționat că nu are emoții legate de acest pas.

Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de câțiva ani, însă experiența lor în show-ul Antena 1 a fost diferită. Armina a debutat în sezonul X, în timp ce Marcel a fost prezent anterior, în sezonul 8, unde a avut rolul de ispită. Un moment memorabil a fost plecarea lor prematură din Thailanda, înainte de finalizarea testului de 21 de zile, deoarece Armina a avut probleme de sănătate. Ambii au decis atunci să plece împreună acasă, gest care a generat multe reacții online.

Întrebări despre secretul longevității relației lor, Armina a punctat importanța comunicării și a înțelegerii, recunoscând că certurile și discuțiile sunt prezente mereu, dar trebuie rezolvate pentru a merge mai departe. Marcel a completat ideea, sugerând că multul depinde și de zodie, dar concluzia lui este că e mai bine să cedezi uneori și să „lași din ceartă”. Acesta a mai adăugat că nicio relație nu este perfectă, dar iubirea mare te motivează să lupți pentru ea.