Andreea Marin a ieșit în evidență la o gală cu o moștenire de familie de 50 de ani

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Andreea Marin a participat la o petrecere mondenă unde a primit un premiu special pentru acțiunile sale în spațiul public. Prezentatoarea a fost primită cu aplauze puternice din partea publicului după ce a urcat pe scenă pentru a-și revendica distincția.

Pentru a respecta tema seriii, „A touch of gold”, care cerea de la invitați un accesoriu auriu, Andreea Marin a ales o piesă cu poveste. Vedeta a purtat o geantă vintage, moștenire de la mama sa, care are aproape 50 de ani. „Așa trece vremea”, a declarat ea despre acest obiect care are o valoare sentimentală majoră.

Pe scenă au fost proiectate imagini cu fiica ei, Violeta, din copilărie, iar colegii au pus spotul galei Nu există nu se poate, în care Violeta avea 19 ani. Vedeta a recunoscut că aceste cadre i-au fost un memento despre cât de repede a trecut timpul.

În ceea ce privește planurile pentru finalul de an, Andreea Marin a precizat că sărbătorile le va petrece în familie, alături de fiica sa. Luna decembrie este una specială pentru ea, fiind plină de petreceri, deoarece coincide cu ziua ei, ziua fiicei sale și perioada de sărbători. Cele două vor petrece împreună o lună de vacanță.

Referitor la anul 2026, prezentatoarea a concluzionat că a fost un an bun, marcat de sănătate și „lumină în suflet”.