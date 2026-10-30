Dani Oțil a sculptat un dovleac pentru fiul său și a avut o replică ironică pentru educatorii din România

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Dani Oțil a decis să intre în atmosfera de Halloween pentru a ajuta fiul său, Thiago, cu un proiect primit la grădiniță. Prezentatorul s-a filmat în bucătărie în timp ce sculptea un dovleac, transformând procesul într-un moment plin de umor, pe care l-a împărtășit ulterior într-un Story pe Instagram.

Dani Oțil este prezentator TV la Antena 1, iar în acest videoclip și-a arătat pasiunea pentru ustensilele de bucătărie.

Disputa despre colecția de cuțite

În timpul pregătirilor, Dani și Gabriela au vorbit despre colecția de ustensile pe care o dețin. Prezentatorul a încercat să își justifice achizițiile frecvente de pe internet, susținând că un bărbat nu are niciodată destule cuțite în casă. El i-a transmis soției sale că ar fi bine să nu mai comenteze faptul că își comandă constant astfel de ustensile, deoarece, în opinia lui, toate sunt folositoare.

Gabriela nu a fost însă convinsă de argumentele soțului și a punctat faptul că nu este lăsată să folosească aceste instrumente. Ea a observat chiar și faptul că unele dintre ele nu taie. Dani a explicat ironic că respectivul cuțit are un scop foarte specific: servește pentru a întinde untul pe pâine atunci când se află în vacanță.

Planurile lui Thiago și mesajul către educatori

În timp ce tatăl său se concentra pe designul dovlecului, micul Thiago și-a făcut apariția în bucătărie, însă cu o viziune diferită asupra lucrurilor. Copilul a precizat clar că el are alte planuri și că se va ocupa de partea gastronomică, anunțând că va face ciorbă de dovleci.

Această situație l-a făcut pe Dani Oțil să devină ironic și să trimită un mesaj direct către educatorii din România. Prezentatorul s-a întrebat public de ce adulții le dau copiilor task-uri de Halloween pe care cei mici nu le pot realiza singuri. El a subliniat faptul că cei mici pot picta dovlecii, dar familia a ales să folosească colecția de cuțite..

Definiția spiritului de Halloween

În ciuda observațiilor sale despre dificultatea temelor școlare, Dani Oțil s-a mândrit cu rezultatul final al sculpturii sale.

El a descris atmosfera sărbătorii americane ca fiind acel interval de timp în care este acceptabil să te murdărești, este legal să mănânci dulciuri primite de la persoane străine și poți speria pe oricine fără ca persoana respectivă să se supare.

Să vedem și noi dacă mai există vreun părinte care să se lupte cu un dovleac și o colecție de cuțite în seara asta!