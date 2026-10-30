Alex Velea a dezvăluit de ce nu are permis de conducere: „Probabil nu îmi voi lua niciodată”

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Alex Velea nu este genul de artist pe care îl întâlnești întâmplător la semafor, pentru că pur și simplu nu deține un permis de conducere. După mulți ani de mister, cântărețul a decis să explice motivele din spatele acestei decizii, făcând câteva dezvăluiri neașteptate despre raportul său cu mașinile.

În cadrul emisiunii de radio WTFun de la Pro FM, Alex Velea a clarificat faptul că nu a fost niciodată pasionat de mașini. Pentru el, un automobil nu reprezintă un obiect de dorință sau o pasiune, ci doar un simplu instrument, un mijloc de transport care te duce din punctul A în punctul B. Din acest motiv, nu a considerat niciodată că obținerea unui carnet de conducere ar fi o necesitate în viața lui. Mai mult, artistul a fost categoric atunci când a declarat: „Eu nu am carnet. Încă nu mi-am luat carnet și probabil nu îmi voi lua niciodată. Nu sunt fan șofat. Nu sunt fan mașini”.

Logistica familiei și micul dejun de dimineață

Odată cu această recunoaștere, apare întrebarea logică despre cum se organizează familia în ceea ce privește deplasările copiilor. Alex Velea a explicat că cei mici nu ajung la școală cu el la volan, ci beneficiază de ajutorul unui șofer personal, care, în realitate, este un bun prieten al familiei. Acesta este cel care îi transportă în fiecare zi pe copii la cursurile lor.

Chiar dacă nu se ocupă de partea de condus, cântărețul are un ritual matinal strict de care nu se abate. În ultimele săptămâni, Alex Velea a început să se trezească odată cu băieții pentru a le pregăti micul dejun. Deși a recunoscut sincer că nu este cel mai priceput bucătar, s-a concentrat pe două preparate care funcționează și sunt apreciate de toată familie: omleta și ovăzul. Scopul lui este să le creeze copiilor obiceiul de a mânca dimineața, deoarece aceștia nu aveau acest obicei anterior.

Antonia a adăugat un detaliu despre independența copiilor, precizând că copiii sunt mari, se îmbracă singuri și stau singuri.

Cine are ultimul cuvânt în casă

Viața de familie a celor doi artiști este una de succes, însă nu este lipsită de mici tensiuni. Antonia a recunoscut că există certuri, chiar și una care a fost pe punctul de a izbucni chiar în seara precedentă. Ea a menționat că Alex se aprinde repede, însă conflictele lor sunt pe chestii minore și nu mai au acele cearte „monstruoase” din trecut, reușind să își gestioneze problemele astfel încât împăcarea să vină rapid.

Când a fost întrebat cine deține puterea de decizie în cuplul lor, atât în cadrul studiului de înregistrat, cât și acasă, răspunsul a fost unul prompt. Alex Velea a subliniat, fără nicio ezitare, că Antonia este cea care ia toate deciziile și că ea are ultimul cuvânt peste tot. Artistul a concluzionat cu o notă plină de tact, afirmând că „soție fericită, viață fericită”.

Alex Velea este un cântăreț de muzică pop și R&B, cunoscut publicului și din perioada în care a câștigat concursul Star Factory.