Gabriel Torje a transmis un mesaj după eliminarea lui Maurice Munteanu după eliminarea de la Asia Express
Maurice Munteanu și Connie Preda au fost eliminați de la Asia Express după opt săptămâni de competiție. Despărțirea a fost marcată de momente emoționante, iar ceilalți concurenți au regretat plecarea celor doi.
Gabriel Torje, fotbalist, a publicat pe Instagram un mesaj în care i-a lăudat pe foștii colegi. Deși a recunoscut că au existat tachinări și momente tensionate, Torje a declarat că s-a înțeles bine atât cu Maurice Munteanu, cât și cu Connie Preda.
Fotbalistul a menționat că a descoperit o altă latură a lui Maurice Munteanu, dincolo de dorința de a câștiga. „Sunt oameni pe care îi întâlnești într-o competiție și oameni care îți rămân în suflet și după ce competiția se termină. Maurice, noi doi am avut momentele noastre, ne-am tachinat, am râs, dar tocmai asta a făcut ca noi să ne înțelegem atât de bine ca echipe. Dincolo de camere, de probe și de dorința fiecăruia de a câștiga, am descoperit un om pe care am ajuns să-l apreciez și să-l respect”, a scris acesta.
Reacțiile nu au întârziat, iar Maurice Munteanu i-a mulțumit lui Gabriel Torje în comentarii, spunând: „Merci, a fost extraordinar alături de voi!”. Connie Preda a reciprocitat sentimentele, transmitând: „Mulțumim, Gabi! A fost atât de frumos alături de voi! Succes!”. Ea le-a urat succes tuturor celor care au mai rămas în cursă.
Competiția intră în etapa de semifinală, iar patru echipe au ajuns în această etapă. Miza a crescut, deoarece începe vânătoarea de ștampile cu dragoni, care vor influența clasamentul. Echipa care va aduna cel mai mare punctaj va merge direct în finala concursului.