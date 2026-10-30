Gabriel Torje a transmis un mesaj după eliminarea lui Maurice Munteanu după eliminarea de la Asia Express

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Maurice Munteanu și Connie Preda au fost eliminați de la Asia Express după opt săptămâni de competiție. Despărțirea a fost marcată de momente emoționante, iar ceilalți concurenți au regretat plecarea celor doi.

Gabriel Torje, fotbalist, a publicat pe Instagram un mesaj în care i-a lăudat pe foștii colegi. Deși a recunoscut că au existat tachinări și momente tensionate, Torje a declarat că s-a înțeles bine atât cu Maurice Munteanu, cât și cu Connie Preda.

Fotbalistul a menționat că a descoperit o altă latură a lui Maurice Munteanu, dincolo de dorința de a câștiga. „Sunt oameni pe care îi întâlnești într-o competiție și oameni care îți rămân în suflet și după ce competiția se termină. Maurice, noi doi am avut momentele noastre, ne-am tachinat, am râs, dar tocmai asta a făcut ca noi să ne înțelegem atât de bine ca echipe. Dincolo de camere, de probe și de dorința fiecăruia de a câștiga, am descoperit un om pe care am ajuns să-l apreciez și să-l respect”, a scris acesta.

Reacțiile nu au întârziat, iar Maurice Munteanu i-a mulțumit lui Gabriel Torje în comentarii, spunând: „Merci, a fost extraordinar alături de voi!”. Connie Preda a reciprocitat sentimentele, transmitând: „Mulțumim, Gabi! A fost atât de frumos alături de voi! Succes!”. Ea le-a urat succes tuturor celor care au mai rămas în cursă.

Competiția intră în etapa de semifinală, iar patru echipe au ajuns în această etapă. Miza a crescut, deoarece începe vânătoarea de ștampile cu dragoni, care vor influența clasamentul. Echipa care va aduna cel mai mare punctaj va merge direct în finala concursului.