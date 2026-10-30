Gina Pistol despre construcția a două case cu Smiley: „Inconștientă, am zis hai că le facem pe amândouă”

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Gina Pistol și Smiley au decis să investească într-un proiect de amploare, alegând să construiască două case în același timp, una dintre ele fiind amplasată la munte. Deși la început ideea a putut părea simplă, prezentatoarea TV a descoperit rapid că realitatea este mult mai complicată decât și-ar fi imaginat, implicând un volum uriaș de muncă și energie.

De la schițe la birocrație

Procesul a început cu o etapă esențială: întâlnirea cu arhitecta. Gina și Smiley au discutat detaliat despre modul în care își doresc să arate locuințele, pasul acesta fiind punctul de plecare pentru stabilirea designului și a preferințelor lor. Totuși, vedeta subliniază că totul a fost doar începutul unui drum lung, care depășește cu mult simpla alegere a unui stil vizual.

După partea creativă, au urmat etapele administrative și organizatorice, care s'au dovedit a fi extrem de solicitante. Gina Pistol a spus că are „de alergat cu actele”, sugerând că birocrația necesară pentru ridicarea unor case este o provocare în sine. În plus, găsirea unei echipe potrivite pentru execuția lucrărilor a reprezentat un alt obstacol major, întregul proces fiind descris drept „destul de greu”.

Strategia „inconștientă” a prezentatoarei

Analizând situația, Gina Pistol a mărturisit că s-a aruncat în această provocare fără să cântărească suficient de bine, la început, cât de multă muncă presupune totul. Totuși, alegerea de a le începe pe amândouă odată ar fi putut fi, într-un fel, un avantaj. Prezentatoarea crede că dacă ar fi ales să înceapă cu o singură casă și ar fi descoperit pe parcurs complexitatea procesului, probabil nu ar mai fi avut curajul sau determinarea necesară pentru a se apuca și de a doua locuință.

„Cred că dacă mă apucam doar de una nu o mai făceam și pe cealaltă, dar inconștientă, am zis hai că le facem pe amândouă”, a declarat vedeta. Această recunoaștere vine cu un amestec de uimire și amuzament față de propria decizie, Gina admitând că, dacă ar fi putut anticipa toate etapele care o așteptau, probabil ar fi fost mult mai precaută în planificarea proiectelor.

Gestionarea a două proiecte în paralel

Faptul că ambele case sunt în proces de construcție simultan a multiplicat responsabilitățile cuplului. Fiecare decizie, de la planurile arhitecturale și documentația necesară, până la coordonarea oamenilor care vor finaliza lucrările, trebuie gestionată de două ori. În acest context, organizarea a devenit un element critic pentru a putea face față presiunii și volumului de muncă.

Gina Pistol nu a încercat să idealizeze situația sau să prezinte lucrurile ca fiind ușoare. Dimpotrivă, a vorbit deschis despre dificultăți și despre faptul că procesul este mult mai solicitant decât și-ar fi putut imagina inițial. În ciuda stresului administrativ și al efortului depus, prezentatoarea este convinsă că va ajunge să finalizeze ambele proiecte în ritmul lor.

Scopul final rămâne același: visul de a avea o casă de vacanță în natură, unde ea și soțul ei să poată petrece timp departe de agitație,

Sincer, cine are curajul să facă două case deodată? Noi am fi renunțat la prima după ce am fi văzut prima stivă de acte.