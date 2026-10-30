Povestea de dragoste și drumul spre pace dintre Mirela Retegan și Cornel Sorian

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Mirela Retegan și Cornel Sorian au reușit să transforme o despărțire dureroasă într-o relație de prietenie, totul pentru binele fiicei lor, Maya. Deși drumul către această pace a fost greu, cei doi au lăsat tensiunile în urmă pentru a fi implicați împreună în creșterea copilului lor.

Cornel Sorian este muzician și producător, fiind cunoscut în special ca fondatorul trupei Stigma. În prezent, acesta s-a stabilit la Londra, orașul unde continuă să activeze ca producător muzical.

De la managementul trupei Stigma la viața de familie

Mirela Retegan este recunoscută astăzi pentru succesul imens al proiectului Gașca Zurli și pentru participarea sa în emisiunea Asia Express alături de fiica sa, Maya. Totuși, înainte de a crea acest univers dedicat copiilor, Mirela a avut o carieră în presă și radio, unde a lucrat ca corespondent. În acea perioadă, s-a ocupat și de managementul trupei Stigma, moment în care l-a cunoscut pe Cornel Sorian.

Cei doi au devenit soț și soție, iar din această relație s-a născut Maya. Deși au construit împreună o familie, drumul lor ca cuplu s-a încheiat, cei doi despărțindu-se în urmă cu aproximativ două decenii.

Tensiunile post-divorț și „Iadul” din care au ieșit

Divorțul nu a fost un proces ușor pentru niciunul dintre ei. Mirela Retegan a dezvăluit pe Instagram că perioada de după despărțire a fost una extrem de dificilă, descriind-o drept un „Iad” care a durat mulți ani. Această etapă a fost marcată de stări contradictorii și tensiuni puternice, însă prioritizarea fericirii fiicei lor a fost motorul care i-a ajutat să depășească momentele critice.

Mirela a explicat că a fost nevoie de multă putere pentru a pune fericirea copilului înaintea propriei nefericiri, mesajul ei fiind unul de speranță pentru persoanele care trec prin situații similare. Ea consideră că un părinte poate fi cu adevărat fericit doar dacă are copiii fericiți, ceea ce, spune ea, dă resursele necesare pentru a lupta și a ajunge în „Rai”.

Legătura muzicală: de la „Jumătate tu, jumătate eu” la universul Zurli

Muzica a jucat un rol central în relația lor, atât în momentele de iubire, cât și în cele de reconstrucție. Mirela și-a amintit de piesa „Jumătate tu, jumătate eu”, pe care Cornel o cânta acum 25 de ani; inițial, ea a crezut că versurile sunt dedicate doar lor doi, însă ulterior a realizat că piesa descria perfect și legătura cu fiica lor, Maya, care a moștenit ochii tatălui și buzele mamei.

Chiar și după ani de divergențe, cei doi au reușit să colaboreze din nou creativ. Au scris împreună „Cântec pentru Maya”, o piesă în care Mirela a redactat versurile, iar Cornel s-a ocupat de compoziția muzicală. Versurile „Nu vreau soare, nu vreau lună, / Vreau pupic de noapte bună” au devenit un simbol al unității lor pentru binele copilului.

Interesant este că legătura lor nu s-a rupt nici pe plan profesional. După divorț, Cornel Sorian a continuat să îi sprijine Mirelei Retegan proiectele, ocupându-se de partea muzicală a acestora. Astfel, piesele create de el au devenit o componentă esențială a universului Gașca Zurli, demonstrând că maturitatea și dragostea parentală pot depăși orice conflict de cuplu.

Crezi că e posibil să rămâi prieten cu fostul partener după ce ai trecut prin „iad” împreună?